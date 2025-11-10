Αυτό είναι το mail που θα λάβουν όσοι δεν έβγαλαν τον Προσωπικό Αριθμό και θα γίνει πλέον αυτόματα

Κατά χιλιάδες στέλνονται τα ενημερωτικά email από την Κυβέρνηση μέσω gov, στους πολίτες για την αυτόματη χορήγηση Προσωπικού Αριθμού.

Η προθεσμία έχει λήξει, όπου υπήρχε η δυνατότητα επιλογής των ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, μέσω διαδικασίας από την πλατφόρμα του gov.gr, οπότε πλέον, για όσους δεν έχουν βγάλει θα γίνεται αυτόματα.

Για τον λόγο αυτό εστάλη σχετικό ενημερωτικό email, το οποίο αναφέρει το εξής μήνυμα:

«Η διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού σας Αριθμού έχει ολοκληρωθεί. Παρακαλούμε συνδεθείτε στο pa.gov.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για τον Προσωπικό σας Αριθμό».

Προσωπικός Αριθμός

Προσωπικός αριθμός: Πώς θα δείτε ποιος είναι

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο, ο πολίτης θα πρέπει να συνδεθεί με τους κωδικούς TaxisNet.

Στη συνέχεια, το σύστημα ζητά επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, με το πάτημα της επιλογής «Επιβεβαίωση», ο Προσωπικός Αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη, στο επάνω μέρος της σελίδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν έναν αριθμό ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ο οποίος θα καλύπτει όλες τις χρήσεις των τομεακών αριθμών που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ.

Ο νέος αριθμός θα είναι μοναδικός και δεν θα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής του πολίτη.

Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών και παράλληλα θα αντιμετωπιστούν χρόνια κενά στη διασύνδεση κρατικών μητρώων, που είχαν ως συνέπεια την ταλαιπωρία των πολιτών και τον περιορισμό της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου.

