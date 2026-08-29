Aυτό το φιλοδώρημα τουρίστα σε δολάρια προκάλεσε εθνικό ζήτημα

Στην Αμερική είναι θεσμός το φιλοδώρημα και κίνηση αυτοματοποιημένη για όποιον δέχεται μια εξυπηρέτηση, σε μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και όχί μόνο. Στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν είναι τόσο ασφυκτικά. Μια εικόνα που ανέβηκε στο Reddit με τουρίστα που γέμισε δολάρια το κυλικείο ενός πλοίου, προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Μα γιατί να το κάνει; Μα γιατί σε δολάρια;

«Σε αυτές τις χώρες το δολάριο σημαίνει πολλά λεφτά»

Ο χρήστης @the mighty peacock δίνει μια αποικιοκρατικού χαρακτήρα διάσταση στο θέμα: «Θυμαμαι ενα σχολιο στο ινστα που ειχε παει να δωσει σοβαρη απαντηση "because a dollar in these countries is a lot of money". Οχι δε νομιζω πως τρόλαρε».

Κάτι που δεν είχαμε φανταστεί

Ο χρήστης @i live in wonderland μας δίνει μια πιο πρακτική διάσταση στο θέμα: «Γενικά, επειδή εργάζομαι σε κλάδο όπου έχει άμεση επαφή με Αμερικανούς τουρίστες, πολλοί δεν κάνουν αμέσως exchange και κυκλοφορούν με τα δολλάρια. Τους φαίνεται περίεργο που δεν μπορούν να πληρώσουν με δολλάριο οπότε αναγκάζονται να ανταλλάξουν σε ευρώ. Ωστόσο γλυκό εκ μέρους της να δώσει τιπ. Έχουν πάρει χαμπάρι ότι στην Ελλάδα δεν είναι υποχρεωτικό το τιπ όπως στην Αμερική».

Ο @Ok_Celebration332 το εξηγεί λίγο καλύτερα: «Διοτι δεν θελουν να πληρωσουν τελη συναλλαγων. Για να βγαλω μετρητα (Euro) απο ΑΤΜ Ελληνικησ τραπεζασ χρησιμοποιωντασ καρτα Αμερικανικησ τραπεζασ πληρωνω +10% στην Ελληνικη κ +1-2% στην Αμερικανικη για την συναλλαγη».

Ο @pelfet είναι λίγο τσαντισμένος: «οι τυποι ειναι ηλιθιοι, μην χανεις το χρονο σου. Εχουν χαλασει την εστιαση απο οπου περνανε. Ακομα και για αθλιο σερβις θα κανουν τιπ 15% γιατι ετσι εχουν μαθει».

O @solluzion δεν ενδιαφέρεται για τα δολλάρια: «θα προτιμούσα τα caprice»

Κι ένα «μη τρελάινεσαι» από τον @Fidelos: «Καλά ρε τρελέ τι λεφτά. Τρία δολάρια βλέπω. Αν υπολογίσεις ότι το 1 δολλάριο είναι λίγο κάτω από ένα ευρώ δεν αξίζει καν να πας να κάνεις μετατροπή συναλλάγματος».

Και το απαραίτητο ήμαρτον

Ο @BullfrogNumerous6859 φωνάζει ΗΜΑΡΤΟΝ: «Η γυναίκα μπορεί να μην είχε ευρώ μετρητά πάνω της και να ήθελε να αφήσει κάτι. Μπορείς να πας σε ανταλλακτήριο. Δηλαδή ήμαρτον σας ενοχλεί και μια καλή πράξη πλέον; Όλα τα σχόλια κατευθείαν μιλάνε για «υπεροψία» και ότι «θα νομίζει ότι το ευρώ είναι κατώτερο». Μην βλέπετε τόσο σκοτάδι πια γύρω σας!»