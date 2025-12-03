Βάνα Μπάρμπα: Της έκοψαν κλήση για παράνομο παρκάρισμα - Χωρίς πινακίδες το αυτοκίνητο

Κλήση για παράνομο παρκάρισμα βεβαίωσαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας στην ηθοποιό Βάνα Μπάρμπα για το αυτοκίνητό της που ήταν σταθμευμένο κοντά στο Καλλιμάρμαρο, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίες.

Οι αστυνομικοί το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου χρειάστηκε να εντοπίσουν σε ποιον ανήκει το όχημα από τον αριθμό πλαισίου.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η εκπομπή «Super Κατερίνα» η Βάνα Μπάρμπα ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Τροχαία για το αυτοκίνητό της.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι: «Οι Αστυνομικοί έκαναν περιπολία στο Καλλιμάρμαρο, εκεί είδαν ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες παράνομα παρκαρισμένο. Από τον αριθμό πλαισίου, ο οποίος αναφέρει σε ποιον ανήκει, εντόπισαν τον ιδιοκτήτη και την κάλεσαν και απάντησε η Βάνα Μπάρμπα».

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η κ. Μπάρμπα ξύπνησε από το τηλεφώνημα, ενώ στο σημείο έφτασε αργότερα η κόρη της. Το όχημα δεν είχε πινακίδες και της επιβλήθηκε και κλήση για παράνομο παρκάρισμα.