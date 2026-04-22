Βανδαλισμός προτομής του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο: «Δεν πιστεύω ότι το έκαναν για εκείνον» λέει η χήρα του

Οργή προκάλεσε ο βανδαλισμός της προτομής του Νίκου Ξυλούρη στην Πλατεία Κύπρου κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.
Άγνωστοι αποκόλλησαν την προτομή από τη φάση του γλυπτού της Ασπασίας Παπαδοπεράκη.
Αμεσα κινητοποιήθηκε η δημοτική αρχή, προκειμένου να αποκατασταθούν οι συνέπειες του βανδαλισμού.
Σε επικοινωνία της εκπομπής Buongiorno με τη χήρα του Νίκου Ξυλούρη, η Ουρανία Ξυλούρη δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι κάποιος το έκανε για τον Νίκο, αφού το Ηράκλειο είναι ο νομός που τον τίμησε και τον μεγάλωσε.
«Δεν ξέρω τι συνέβη. Στο Ηράκλειο αγαπούν πολύ τον Νίκο. Λυπάμαι πολύ, αλλά το Ηράκλειο ξέρω ότι είναι ο νομός που τον τίμησε και τον μεγάλωσε. Δεν μου αρέσουν αυτά γενικώς, αυτοί οι βανδαλισμοί. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έκαμε για τον Νίκο» είπε η Ουρανία Ξυλούρη.
