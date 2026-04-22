Χαμός στον άερα του Action 24 με Ρωμανό και Γιαννακοπούλου - «Ουρλιάζετε επί μία ώρα»

Ο... κακός χαμός επικράτησε τη νύχτα της Τρίτης (21/4) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24 με τον Γιώργο Πιέρρο. Στο κλείσιμο της εκπομπής η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκο Ρωμανό, τη βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Ο παρουσιαστής επιχείρησε επανειλημμένα να ολοκληρώσει την εκπομπή, ωστόσο οι καλεσμένοι συνέχισαν να μιλούν ή μάλλον να φωνάζουν ο ένας πάνω στον άλλο!

«Κύριοι βάλτε μία τελειά να κάνω αποφώνηση! Κύριοι φτάνει! Ουρλιάξατε μία ώρα! Με ουρλιαχτά δεν γίνεται πολιτική. Κλείνει η εκπομπή», είπε εμφανώς εκνευρισμένος.

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε, αντίθετα η εκπομπή έκλεισε μέσα σε χαοτική ατμόσφαιρα, με φωνές και αλλεπάλληλες παρεμβάσεις.

«Κλείνει η εκπομπή. Θα πάρετε και την εκπομπή την επόμενη; Κύριε Ρωμανέ, γίνεται τώρα ακραίο αυτό… Θέλω να κάνω αποφώνηση. Μία ώρα μιλάτε ηρεμήστε λίγο.. 50 λεπτά φωνάζατε… Κύριοι, δεν με αφήνουν να σας πω καληνύχτα. Να πούμε καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα», είπε απεγνωσμένα ο Γιώργος Πιέρρος.