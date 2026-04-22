Κεφαλονιά: Το κινητό της Μυρτώς «μιλά» για το μοιραίο βράδυ – Το πρόσωπο κλειδί

Οι έρευνες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι εισέρχονται στην πιο κρίσιμη καμπή τους, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών της ζωής της.

Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκονται πλέον τα ψηφιακά πειστήρια και οι αναμονές των επιστημονικών εξετάσεων, που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η «ακτινογραφία» του κινητού τηλεφώνου

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραματίζει η άρση απορρήτου στο κινητό τηλέφωνο της 19χρονης, το οποίο εντοπίστηκε στον τόπο της τραγωδίας.

Οι αστυνομικοί αναλυτές εξετάζουν εξονυχιστικά τις τελευταίες επικοινωνίες που είχε η κοπέλα πριν την κατάρρευσή της, τη διαδρομή και την ακριβή χρονολογία των κινήσεών της το μοιραίο βράδυ και πιθανές μεταφορές χρημάτων ή συναλλαγές που μπορεί να συνδέονται με την παρουσία τρίτων προσώπων στο δωμάτιο.

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με το υλικό από το καταγραφικό του ξενοδοχείου, θεωρούνται ικανά να οδηγήσουν ακόμη και σε τροποποίηση του κατηγορητηρίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες απαιτούν τουλάχιστον ένα εικοσαήμερο για να ολοκληρωθούν. Η Ματίνα Παγώνη, τοποθετούμενη για τα αίτια θανάτου, έθεσε ένα καίριο ερώτημα: Ήταν η δόση των ναρκωτικών ουσιών νοθευμένη;

Όπως εξήγησε η ίδια, οι επιπλοκές στην περίπτωση νοθευμένων ουσιών είναι «άμεσες και γρήγορες», γεγονός που ενδέχεται να εξηγεί την απότομη επιδείνωση της υγείας της 19χρονης. Η διακρίβωση της καθαρότητας των ουσιών θα ρίξει φως στο αν υπήρξε πρόθεση ή αμέλεια από τα πρόσωπα που τις προμήθευσαν.

Ο ρόλος του 66χρονου και η «διακοπή» της συνομιλίας

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η μαρτυρία ενός 66χρονου άνδρα, ο οποίος επικοινωνούσε με την κοπέλα λίγο πριν το τέλος. Ο ίδιος κατέθεσε αυτοβούλως, περιγράφοντας μια συνομιλία που διακόπηκε αιφνίδια.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η επαφή τους σταμάτησε όταν αντιλήφθηκε πως στο δωμάτιο της Μυρτούς μπήκε κάποιο άλλο άτομο. Αν και προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες, η κατάθεσή του αξιολογείται με μεγάλη προσοχή.

Μέχρι στιγμής, για την υπόθεση παραμένει προφυλακισμένος ένας 23χρονος (γνωστός ως «Ολίβια»), ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή ενός 26χρονου αθλητή, ενώ οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν και νέα πρόσωπα.

Οι ερευνητές εστιάζουν πλέον σε άτομα που ενδέχεται να είχαν οικονομικά αλισβερίσια με τη 19χρονη το τελευταίο βράδυ, προσπαθώντας να διαλευκάνουν το πλήρες εύρος του δικτύου που την περιέβαλλε.