Της Μυρτώς ή της Μυρτούς: Αυτή είναι η εξήγηση για το πώς το γράφουμε σωστά

To όνομα «Μυρτώ» ήρθε στην επικαιρότητα και όχι με καλή αφορμή. Μαζί με αυτό το όμορφο γυναικείο όνομα ήρθε και μια κλασική απορία, είναι «της Μυρτούς» ή «της Μυρτώς»;

Και είναι «της Μυρτώς» βεβαίως.

Γιατί το μπερδεύουμε;

Το μπλογκ «Οι Λέξεις Έχουν τη Δική τους Ιστορία», που επιμελείται ο Νίκος Σαραντάκος, φωτίζει αυτό το λάθος που οι περισσότεροι από εμάς έχουν κάνει. Κατά τον Σαραντάκο, ο τύπος «της Μυρτούς» θεωρείται επισημότερος και πιο «αρχαιπρεπής», όπως συμβαίνει και για όλα τα θηλυκά σε «ώ» τονισμένο, όπως Ηρώ, Κλειώ, Σαπφώ, Φωφώ, Ζωζώ, Αργυρώ. Αυτός ο λανθασμένος «κανόνας» δεν περιλαμβάνει συνήθως τα παροξύτονα σε -ω όπως Βάσω, Μάρω κτλ.).

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται και μια δημοσίευση από τον Γιώργο Θαλάσση, τον παλιό γυμνασιάρχη της σχολής Μωραΐτη:

Πέραν της πολύ μεγάλης οδύνης του τραγικού θανάτου είναι οδυνηρή και η γενική της Μυρτούς. Ας την αφήσουμε για τον Σπύρο Γεωργιάδη που μιλάει άπταιστα αρχαία Ελληνικά. Αυτός μπορεί να λέει, αν θέλει, της Σαπφούς Νοταρά και της Ζωζούς Σαπουντζάκη. Εμείς θα λέμε της αδικοχαμένης Μυρτώς, της Σαπφώς Νοταρά, της Ζωζώς Σαπουντζάκη. Όπως θα λέμε της Ρηνιώς και της Φωφώς και όχι της Ρηνιούς και της Φωφούς.

Το συμπέρασμα πάντως είναι ένα: Το όνομα «Μυρτώ», στην γενική είναι «της Μυρτώς». Ο,τιδήποτε άλλο είναι μια επιτηδευμένη αρχαιοπρέπεια, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Τι αναφέρει η Γραμματική του Τριανταφυλλίδη.