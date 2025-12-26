Βαρδούσια: Βρέθηκε το όχημα των τριών ορειβατών που αγνοούνται - Συνεχίζονται οι έρευνες

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στα Βαρδούσια όρη για τον εντοπισμό τριών ορειβατών από την Αθήνα, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν από το πρωί των Χριστουγέννων.

Οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν την ανάβασή τους από τον Αθανάσιο Διάκο με προορισμό την κορυφή Κόρακα, ωστόσο η επικοινωνία μαζί τους διακόπηκε μόλις εισήλθαν στο ορειβατικό μονοπάτι. Νωρίτερα εντοπίστηκε το όχημά τους στο σημείο εκκίνησης της διαδρομής.

Διαβάστε ακόμα: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες στα Βαρδούσια Αγίου Αθανασίου - Σε εξέλιξη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, στελέχη της 7ης ΕΜΑΚ Λάρισας και κλιμάκια της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Φωκίδας. Οι διασώστες έχουν εντοπίσει ίχνη και πατήματα στο χιόνι, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στους αγνοούμενους ορειβάτες.

Η επιχείρηση διεξάγεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή υπάρχει πυκνό χιόνι, ομίχλη, απότομες πλαγιές, χαράδρες και περιορισμένη κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Drone με θερμική κάμερα έχει επιστρατευτεί, ωστόσο η μειωμένη ορατότητα δυσκολεύει τον εντοπισμό.

Σύμφωνα με έμπειρους ορειβάτες, τα Βαρδούσια είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό βουνό, ειδικά τον χειμώνα, και δεν συγχωρεί λάθη. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς τουλάχιστον δύο από τους αγνοούμενους είναι έμπειροι ορειβάτες και ο τρίτος βρίσκεται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε έναν αγώνα με τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ενώ αναμένεται να επαναληφθούν και αύριο με το πρώτο φως της ημέρας.