Βαρδούσια: Εκτάκτως σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση των σορών των ορειβατών

Ο επίλογος της τραγωδίας των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια όρη, που αγνοοούνταν από την ημέρα των Χριστουγέννων γράφτηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).

Οι τέσσερις σοροί των άτυχων ανθρώπων που καταπλακώθηκαν από χιονιστιβάδα ανασύρθηκαν μέσω μιας εξαιρετικά δύσκολης επιχείρησης και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στην Ιτέα και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας.

Σήμερα αναμένεται η διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ενώ τα επίσημα πορίσματα αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Τα θύματα της ορειβατικής τραγωδίας

Οι τέσσερις ορειβάτες βρέθηκαν καταπλακωμένοι από χιόνι και σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, κάτι που μαρτυρά πως όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, επικεφαλής της ομάδας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε στον Αθανάσιο Διάκο και γνώριζε καλά τη συγκεκριμένη διαδρομή, την οποία είχε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν.

Ιδιαίτερα έμπειρος ορειβάτης ήταν και ο Θανάσης Κολοτούρος, 55 ετών, γνωστός για τις μεγάλες διαδρομές αντοχής, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός μέσα σε 16 ημέρες.

Στα θύματα συγκαταλέγεται επίσης ο Κωνσταντίνος Πατίκας, με έντονη αγάπη για τα extreme sports και σημαντική εμπειρία στην ορειβασία.

Η τέταρτη της ομάδας ήταν η Θεοδώρα Καπλάνη, 31 ετών, δασκάλα από τα Τρίκαλα, της οποίας η συμμετοχή έγινε γνωστή εκ των υστέρων, καθώς αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τρεις ορειβάτες.

Διοικητής 7ης ΕΜΑΚ στην ΕΡΤ: Εξαιρετικά δύσκολη και συντονισμένη η επιχείρηση στα Βαρδούσια

Τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων, εξέφρασε ο Δημήτρης Ζάχος μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» τονίζοντας ότι επρόκειτο για μία ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχοφθόρα επιχείρηση σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Όπως ανέφερε, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, για την εξαφάνιση ατόμων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αθανασίου Διάκου, στα όρη Βαρδούσια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άμφισσας, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λιδωρικίου, των ομάδων Ορειβασίας και Έρευνας – Διάσωσης της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικού ερπυστριοφόρου οχήματος, ομάδας drones από τη Θεσσαλία, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης, καθώς και ελικοπτέρου που τέθηκε σε ετοιμότητα για συνδρομή.

Η δύσκολη μεταφορά των σορών για την αεροδιακομιδή

Μετά από πολύωρες και συντονισμένες έρευνες, οι διασώστες εντόπισαν τέσσερα άτομα – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – χωρίς τις αισθήσεις τους, σε δυσπρόσιτη, χιονοσκεπή περιοχή.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, ακολούθησε επίπονη και σταδιακή διαδικασία μεταφοράς των σορών σε ασφαλές σημείο, ώστε να καταστεί δυνατή η αεροδιακομιδή τους στη θέση Κίρρα Ιτέας, όπου και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι ορειβάτες ήταν έμπειροι και γνώριζαν την περιοχή, ο κ. Ζάχος τόνισε ότι η προσοχή είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζοντας το απρόβλεπτο των ορεινών όγκων, ακόμη και για ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία.

Όπως ανέφερε, οι έρευνες είχαν στραφεί σε όλα τα πιθανά σημεία, συμπεριλαμβανομένων καταφυγίων και καλυβών, ωστόσο τελικά οι ορειβάτες εντοπίστηκαν ψηλά, κοντά στην κορυφή, σε περιοχή που είχε ήδη αναφερθεί από τις δυνάμεις διάσωσης.