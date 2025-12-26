Μενού

Βαρδούσια: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν

Κάτω από χιονοστιβάδα χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι αγνοούμενοι ορειβάτες στα Βαρδούσια, μετά από έρευνες ημερών.

Έρευνες της Πυροσβεστικής | Eurokinissi
Ένα δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στα χιονισμένα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα, όπου τρεις ορειβάτες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κάτω από χιονοστιβάδα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στην περιοχή είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση διάσωσης από την ΕΜΑΚ, με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ακραίες και η μορφολογία του εδάφους εξαιρετικά δύσβατη.

Οι τρεις φίλοι είχαν ξεκινήσει από το χωριό Αθανάσιος Διάκος για ορεινή διαδρομή, χωρίς να δώσουν σημάδια ζωής έκτοτε. Το όχημά τους εντοπίστηκε κοντά στο σημείο έναρξης της ανάβασης προς την κορυφή Κόρακα, ενώ έλεγχος στα καταφύγια της περιοχής δεν έδειξε κανένα ίχνος τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, οι ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και επιπλέον δυνάμεις από Πάτρα και Λάρισα. Οι διασώστες έχουν ήδη φτάσει σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων, κινούνται σε απότομες πλαγιές και βαθύ χιόνι και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας, δεδομένου ότι το χιόνι έφτανε έως το γόνατο.

