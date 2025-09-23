Βαρόνος των φυλακών ο δραπέτης της Κασσάνδρας: Του ζήτησε να χωρίσουν η σύντροφός του και βγήκε για εκδίκηση

«Βαρόνος» των φυλακών με ζωή VIP! Σε έναν μήνα μάλιστα αποφυλακιζόταν αλλά αυτός το έσκασε, όταν η σύντροφός του, του είπε πως υπάρχει τρίτο πρόσωπο και του ζήτησε να χωρίσουν. Ο 27χρονος δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία φαίνεται πως θόλωσε και απέδρασε, ίσως για εκδίκηση.

Διαβάστε ακόμα: Αυτός είναι ο 27χρονος δραπέτης στη Χαλκιδική: Πιστεύουν πως αυτός μαχαίρωσε την 25χρονη κοπέλα

Οι Αρχές αναζητούν τη σύντροφό του για να την ενημερώσουν ενώ συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο 27χρονος. Πάντως, εκτιμάται ότι πέρασε στη χώρα του.

Πάντως, δεν επιβεβαιώνεται ότι αυτός ήταν που επιτέθηκε και μαχαίρωσε μία κοπέλα από την Ουκρανία στη Χαλκιδική, καθώς τα αποτυπώματά που βρέθηκαν είναι «ορφανά» και δεν ανήκουν στον δραπέτη.