Αυτός είναι ο 27χρονος δραπέτης στη Χαλκιδική: Πιστεύουν πως αυτός μαχαίρωσε την 25χρονη κοπέλα

Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αναζητούν τον δραπέτη των φυλακών Κασσάνδρας. Μάλιστα, εξετάζεται η πιθανή σύνδεσή του με την επίθεση που δέχθηκε 25χρονη κοπέλα με μαχαίρι στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το απόγευμα της Παρασκευής (19/9), η 25χρονη κοπέλα από την Ουκρανία έπεσε θύμα αιματηρής επίθεσης σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην περιοχή Κύψα στη Χαλκιδική. Ο άνδρας εισέβαλε στο διαμέρισμα, την μαχαίρωσε και αφαίρεσε χρήματα και κινητό, πριν διαφύγει.

Δραπέτης Κασσάνδρας | ThessPost

Ανάστατοι οι αγρότες της περιοχής: «Δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται στα δέντρα»

Οι αγρότες της περιοχής βρίσκονται μέρα-νύχτα στα χωράφια τους, καθώς έχει ξεκινήσει η περίοδος συγκομιδής της ελιάς και μετά το αιματηρό επεισόδιο, ο φόβος κορυφώνεται. Yπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες αγροτών που επιβεβαιώνουν ότι έχουν δει τον 27χρονο στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ποτίδαιας και καλλιεργητής ελιάς στην περιοχή της Φώκαιας Βασίλης Κιοσές εξηγεί στο ThessPost.gr ότι πλησίον των Αγροτικών Φυλακών υπάρχουν κυρίως χωράφια και εξοχικές κατοικίες, ενώ δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά που κάποιος κρατούμενος σε άδεια ή δραπέτης προκαλεί πρόβλημα στην τοπική κοινωνία.

«Όλοι οι αγρότες ζητάμε να μεταφερθούν εκτός οι φυλακές. Δεν μπορεί σε μια τουριστική περιοχή όπως εδώ, να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Τώρα που είναι περίοδος συγκομιδής της ελιάς, φοβόμαστε. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Υπάρχουν εξοχικά που απέχουν μόλις ένα χιλιόμετρο από τις φυλακές Κατακάλου. Προσπαθούμε μεταξύ μας να προσέχουμε, είναι όλοι θορυβημένοι. Έχουμε σπίτια στα χωράφια που κοιμόμαστε κάποια βράδια, ξεκλείδωτα αυτοκίνητα και ανησυχούμε. Δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τα δέντρα».

Το συγκρότημα όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό στην περιοχή Κύψα | ThessPost

Μάλιστα, ο ίδιος έχει πέσει θύμα ληστείας από κρατούμενο που δραπέτευσε και μπούκαρε στο σπίτι που διατηρεί στο χωράφι του. «Πριν ένα χρόνο ένας δραπέτης άνοιξε το σπίτι που έχουμε στο χωράφι, πήρε ποτά, αναψυκτικά και νερά. Έχουμε πάει στα κεντρικά των φυλακών και έχουμε ζητήσει να κάνουν συστάσεις. Στα χωράφια μας έχουμε εργάτες, παιδιά, γυναίκες και είμαστε σε επαγρύπνηση», υπογραμμίζει και προσθέτει πως μετά από αλλεπάλληλες συστάσεις στα κεντρικά των Αγροτικών Φυλακών, η τοπική κοινωνία ετοιμάζεται να στείλει υπόμνημα στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητώντας την απομάκρυνσή τους.

Ο βιασμός 22χρονης σε παραλία της Κασσάνδρας

Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 22, 56χρονος κατάδικος από τις φυλακές Κασσάνδρας βίασε 22χρονη σε παραλία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κατάδικος είχε άδεια και κυκλοφορούσε στην περιοχή όταν είδε σε παραλία την νεαρή να κάνει ηλιοθεραπεία μόνη της. Της επιτέθηκε και την βίασε.

