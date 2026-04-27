Βάρρας στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τι δουλειά είχε το Λασίθι να βλέπει αν έχει διαθέσιμες εκτάσεις η Καστοριά;»

Με βολές κατά της ιδιωτικής εταιρείας που εξυπηρετούσε ως τεχνικός σύμβουλος τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, συνέχισε για τρίτη μέρα την κατάθεσή του ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, στη δίκη των Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέππα, πρώην επιτελικών, του φορέα αγροτικών πληρωμών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο μάρτυρας στην κατάθεση του στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκανε αναφορά στη συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, τον Μάιο του 2025.

Ο κ. Βάρρας, επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2019-2020 και από τότε σύμβουλος του πρωθυπουργού, κατέθεσε ότι ζήτησε συνάντηση από τον κ. Μυλωνάκη, καθώς το 2025 υπήρχε καταλογισμός, ύψους άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ για προηγούμενες χρήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως είπε, αναμένονταν και άλλα πρόστιμα με το συνολικό ποσό που θα χρεώνονταν τελικά στην Ελλάδα να υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ. Ο μάρτυρας είπε ότι στη συνάντησή τους, ο κ. Μυλωνάκης, προς τον οποίο ο κ. Βάρρας σήμερα ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση, του ζήτησε να συντάξει μια έκθεση για όλη την πορεία και λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Βάρρας κατέθεσε ότι στις αρχές του Ιουνίου του 2025 απέστειλε πολυσέλιδη έκθεση στον κ. Μυλωνάκη, στην οποία εντόπιζε τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστιάζοντας στον κυρίαρχο ρόλο που είχε στις πληρωμές ο τεχνικός σύμβουλος, αλλά και στις «καταχρήσεις» κατά τη διαδικασία της «τεχνικής λύσης», της κεντρικής κατανομής δηλαδή εκτάσεων για χρήση βοσκοτόπων.

Όπως είπε ο κ. Βάρρας, «ο τεχνικός σύμβουλος διαχειριζόταν χωρίς καμία σύμβαση. Υπήρχε μεγάλη εξάρτηση του Οργανισμού από αυτόν. Ελέγχει τους πιο κρίσιμους τομείς για τη λειτουργία όλης της διαδικασίας πληρωμών: Ανάπτυξη, διαχείριση λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων».

Ο μάρτυρας εξήγησε ότι η τεχνική λύση εφαρμόστηκε το 2014 και αφορούσε τότε, όμορες περιφερειακές ενότητες, διότι τον χρόνο εκείνο, τα 24 εκατομμύρια γεωργικά στρέμματα της Ελλάδας μειώθηκαν από την ΕΕ σε 13 εκατομμύρια. Συμπλήρωσε δε, ότι η τεχνική λύση και λόγω «Καλλικράτη», έγινε δεκτή από την ΕΕ.

Έγινε γνωστό τοις πάσι, από τον Τύπο, με αφορμή τη διαβίβαση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή δικογραφιών, για παρεμβάσεις προς τον κ. Μελά. Είχε υποπέσει στην αντίληψή σας να υπήρχαν παρεμβάσεις ή πιέσεις στον κ. Μελά για να ωφεληθούν πρόσωπα που δεν πληρούσαν προϋποθέσεις πληρωμής; Μάρτυρας: Επειδή ο κ. Μελάς συμμετείχε πολιτικά, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής, κάναμε μία κουβέντα και του είπα ότι μπορεί να του γίνει όχληση... μη γίνει κάτι το περίεργο... Δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή μου...

Όπως είπε ο κ. Βάρρας, ενώ είχε ζητηθεί η παραίτησή του από τον τότε αρμόδιο υπουργό κ. Βορίδη, το Νοέμβριο του 2020, διαπίστωσε πως εν γνώσει του υπουργού «περίμεναν να φύγω για να κάνουν δεύτερη κατανομή. Αν το δει αυτό η ΕΕ θα μας ρίξει καταλογισμό, διότι δεύτερη κατανομή στον ίδιο χρόνο δεν γίνεται...».

Για τον κ. Βορίδη, ο μάρτυρας είπε επίσης ότι «ενώ ήταν υπό διερεύνηση ύποπτα ΑΦΜ, υπέγραψε για πληρωμές».

Απαντώντας σε ερωτήσεις από έδρας, για το πώς λειτουργούσε η τεχνική λύση, ο μάρτυρας επισήμανε πως ο τεχνικός σύμβουλος είχε πλήρη εικόνα όλης της χώρας: «Τι δουλειά είχε το Λασίθι να βλέπει αν έχει διαθέσιμες εκτάσεις η Καστοριά; Η δυνατότητα θέασης από τους πάντες, δημιουργούσε δυνατότητα κατάχρησης», ανέφερε.

Αν δεν υπήρχε τεχνική λύση, πώς θα γινόταν κατάχρηση; Μάρτυρας: Βρήκαν τρόπο. Με εικονικές κληρονομιές με αδιάθετες εκτάσεις. Ξεκίνησε από έναν γιατρό στην Κρήτη. Ανακάλυψαν ότι υπήρχε τρόπος...

Η δίκη συνεχίζεται.