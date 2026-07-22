Αύριο, Πέμπτη (23/07), ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η υπουργός Παιδείας, Μαρία Ζαχαράκη.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα είπε η υπουργός μιλώντας στην ΕΡΤ, οι βάσεις εισαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο μετά τις 11:00.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας και μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης, έκανε τις δικές του εκτιμήσεις όσον αφορά στο πώς θα κινηθούν φέτος οι βάσεις.

Όπως είπε στην ΕΡΤ, οι προβλέψεις βασίζονται σε μαθηματικό μοντέλο που εφαρμόζει εδώ και 14 χρόνια, το οποίο καλύπτει όλες τις σχολές του μηχανογραφικού.

1ο Πεδίο: Πέφτουν οι βάσεις σε Νομικές και Ψυχολογίες

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, στις Νομικές Σχολές αναμένεται μικρή υποχώρηση των βάσεων, ακολουθώντας μία καθοδική πορεία χρόνων, φέτος ειδικότερα λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Εκτίμησε ότι:

Η Νομική Αθήνας θα διαμορφωθεί περίπου στα 17.750 μόρια.

Η Νομική Κομοτηνής στα 16.575 μόρια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Φιλολογία Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπει σημαντική άνοδο περίπου 773 μορίων, αποδίδοντάς την στην αλλαγή του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Αντίθετα, επισήμανε ότι τόσο στη Φιλολογία Αθήνας όσο και στη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να μένουν κενές θέσεις, παρά το υψηλό ενδιαφέρον που παραδοσιακά συγκεντρώνουν οι σχολές.

2ο Πεδίο: Στο «ζενίθ» οι Πολυτεχνικές

Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται η μεγαλύτερη άνοδος των βάσεων. Όπως εξήγησε ο κ. Στρατηγάκης, οι εξαιρετικές επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική και οι καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά οδηγούν σε σημαντική αύξηση των βάσεων.

Οι εκτιμήσεις του περιλαμβάνουν:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.850 μόρια (+460)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΠΘ: περίπου 18.560 μόρια (+600)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Πάτρας: άνοδος περίπου 925 μορίων

Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.650 μόρια

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια οι υποψήφιοι στρέφονται περισσότερο προς τους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς, σε αντίθεση με τους Πολιτικούς Μηχανικούς που κυριαρχούσαν πριν από την οικονομική κρίση, γεγονός που συνδέεται με τις μεταβολές στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία.

3ο Πεδίο: Σπάει τα «19.000» η Ιατρική Αθήνας

Στις Ιατρικές Σχολές προβλέπεται επίσης άνοδος, αλλά ηπιότερη σε σχέση με τις Πολυτεχνικές.

Οι εκτιμήσεις του περιλαμβάνουν:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.850 μόρια (+460)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΠΘ: περίπου 18.560 μόρια (+600)

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Πάτρας: άνοδος περίπου 925 μορίων

Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.650 μόρια

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια οι υποψήφιοι στρέφονται περισσότερο προς τους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς, σε αντίθεση με τους Πολιτικούς Μηχανικούς που κυριαρχούσαν πριν από την οικονομική κρίση, γεγονός που συνδέεται με τις μεταβολές στην ελληνική και τη διεθνή οικονομία.

3ο Πεδίο: Σπάει τα «19.000» η Ιατρική Αθήνας

Στις Ιατρικές Σχολές προβλέπεται επίσης άνοδος, αλλά ηπιότερη σε σχέση με τις Πολυτεχνικές.

Όπως ανέφερε, οι άριστες βαθμολογίες στην Οικονομία ήταν περίπου οι μισές σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα φετινά θέματα ήταν αισθητά δυσκολότερα.

Έτσι, στις υψηλόβαθμες οικονομικές σχολές αναμένεται μικρή άνοδος, περίπου 50 μορίων, ενώ στις χαμηλότερες σχολές προβλέπεται μικρή πτώση.

Η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα 18.450 μόρια, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Αναφερόμενος στις σχολές Πληροφορικής, ο Στράτος Στρατηγάκης σημείωσε ότι παραμένει άγνωστο αν η αυξημένη συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις απολύσεις σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει επηρεάσει τις προτιμήσεις των υποψηφίων.