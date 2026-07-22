Μυστήριο με τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου - Ως εγκληματική ενέργεια εξετάζεται η υπόθεση

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο του γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης (21/07) στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες έρευνες και η συλλογή στοιχείων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως πιθανή εγκληματική ενέργεια. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γεγονός που καταδεικνύει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης

Ο γνωστός ποινικολόγος αναζητούνταν από το μεσημέρι, καθώς δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, νεκρό τον εντόπισαν οι ανήλικες δίδυμες κόρες του μέσα στο γραφείο του. Λίγη ώρα αργότερα μετέβη στο σημείο ο αδελφός του, προκειμένου να προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση της σορού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ποινικολόγος βρέθηκε γυμνός, μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ τα ρούχα του ήταν πεταμένα σε διάφορα σημεία του γραφείου.

Από την πρώτη αυτοψία της ΕΛ.ΑΣ. δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης του χώρου. Την πόρτα του γραφείου άνοιξε στις δύο ανήλικες ο θυρωρός του κτιρίου και αμέσως μετά ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του ποινικολόγου.

Ο γνωστός ποινικολόγος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, όπου ασκούσε τη δικηγορία και είχε χειριστεί κατά το παρελθόν σημαντικές δικαστικές υποθέσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τραύματα που έφερε ή τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και να λαμβάνουν καταθέσεις, με στόχο να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.