Βάσεις Πανελλήνιες: Η «τραμπάλα» των μορίων στις σχολές - Το πεδίο που είδε τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Εκτεταμένες ανακατατάξεις σημειώθηκαν αφού αναρτήθηκαν οι βάσεις μετά τις Πανελλήνιες 2026, με τις Πολυτεχνικές σχολές να αποτελούν τον μεγάλο πρωταγωνιστή, καταγράφοντας εντυπωσιακές ανόδους ακόμη και σε περιφερειακά τμήματα.

Λόγος είναι βέβαια οι υψηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων σε Μαθηματικά και Φυσική, την ώρα που αρκετές σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, αλλά και τμήματα της περιφέρειας, βρέθηκαν αντιμέτωπα με σημαντικές πιέσεις.

Βάσεις Πανελλήνιες: Τα «πάνω κάτω» στα πεδία

Ειδικότερα, μικρές αυξομειώσεις καταγράφονται στις βάσεις των σχολών του 1ου, 3ου και 4ου επιστημονικού πεδίου.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, η Ιατρική Αθηνών σημείωσε άνοδο 125 μορίων σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκε στα 18.500 μόρια, ενώ η Ιατρική Θεσσαλονίκης αυξήθηκε κατά 175 μόρια.

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Αντίθετα, η Νομική Αθηνών παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στα 17.875 μόρια, ενώ η Νομική Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιπες Νομικές σχολές παρουσίασαν μικρή πτώση, περίπου 20 έως 25 μόρια.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, οι μεταβολές ήταν επίσης περιορισμένες. Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σημείωσε μικρή άνοδο 25 μορίων, φτάνοντας τα 18.425 μόρια, ενώ το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κατέγραψε πτώση 125 μορίων.

Η μεγάλη εικόνα, ωστόσο, διαμορφώνεται στο 2ο επιστημονικό πεδίο, όπου οι Πολυτεχνικές σχολές κατέγραψαν εντυπωσιακές αυξήσεις. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών αυξήθηκε κατά περίπου 1.100 μόρια, ενώ το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών σημείωσε άνοδο 1.010 μορίων.

Συνολικά, σχεδόν όλα τα τμήματα του Πολυτεχνείου κινήθηκαν ανοδικά, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη φετινή ενίσχυση της ζήτησης για σχολές μηχανικών, κατά την ΕΡΤ.

Βάσεις Πανελλήνιες: Ποιες σχολές είχαν ζήτηση

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στα τμήματα Μηχανικών, με πολλές σχολές να διαμορφώνουν πλέον βάσεις που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 18.000 μόρια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Ηράκλειο, το οποίο σημείωσε άνοδο περίπου 1.890 μορίων, μια εξέλιξη που δείχνει ότι η ζήτηση για πολυτεχνικές σχολές ενισχύθηκε σημαντικά.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η άνοδος και σε κεντρικές σχολές. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί στη Θεσσαλονίκη κατέγραψαν αύξηση περίπου 700 μορίων, φτάνοντας σε βάση 18.225 μορίων, ενώ οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Αεροναυπηγοί στην Πάτρα πλησίασαν τα 18.120 μόρια, με άνοδο σχεδόν 1.000 μορίων.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν και άλλα πολυτεχνικά τμήματα, όπως οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί, όπου οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από 300 έως και 600 μόρια, σε σχολές που ήδη βρίσκονται σε πολύ υψηλές βαθμολογικές απαιτήσεις.

Εντυπωσιακή ήταν και η πορεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο σημείωσε άνοδο περίπου 1.125 μορίων και διαμόρφωσε βάση στα 18.230 μόρια, επίπεδο αντίστοιχο με σχολές μεγάλων αστικών κέντρων.