Βασίλης Μάγγος: Διακοπή στη δίκη για τον βασανισμό του από αστυνομικούς - Ξεσπά ο πατέρας του

Διακόπηκε για την Τετάρτη (26/11)στο ΜΟΔ Καρδίτσας, η δίκη για τα βασανιστήρια που υπέστη ο Βασίλης Μάγγος, την 14η Ιουνίου 2020 στον Βόλο. Έξι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία συναυτουργίας για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη παρακράτηση και έκθεση.

Δυο συνήγοροι των κατηγορουμένων ζήτησαν αναβολή της δίκης, όμως η έδρα δεν έκανε δεκτό το αίτημα και διέκοψε για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως μεταφέρει το gegonota.gr.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια από νωρίς το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ήταν παρούσες, ενώ το Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας, απέκλεισε τη δεξιά πλευρά της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, από το ύψος της Μπλατσούκα, έως και την οδό Καποδιστρίου.

Βασίλης Μάγγος: Ξέσπασμα του πατέρα στο άκουσμα της απόφασης

Ξέσπασε κατά των αστυνομικών μετά το άκουσμα της διακοπής της δίκης, ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, αλλά και συγγενείς, φίλοι και μάρτυρες που ήταν μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πλακάτ, που έγραφε «Βασίλης Μάγγος, τιμωρία στους βασανιστές του» ο κ. Γιάννης Μάγγος, μαζί με αλληλέγγυους που βρίσκονταν στον χώρο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο από νωρίς το πρωί, διαδήλωσαν για την άδικη δολοφονία του νεαρού.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους οκ. Μάγγος ανέφερε πως η οικογένεια ζητά να της δοθεί το δικαίωμα παράστασης στη δίκη, προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλώνοντας πως τα στοιχεία εναντίον των κατηγορουμένων είναι αδιάσειστα.

Αναλυτικά δήλωσε τα εξής:

«Είμαι ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, τον οποίο αστυνομικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις 14 Ιουνίου 2020 τον χτύπησαν δολοφονικά και τον έστειλαν στον θάνατο.

Τα ντοκουμέντα είναι συντριπτικά εις βάρος των αστυνομικών. Τρία πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη που είναι καταπέλτης εις βάρος τους και ένα βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο δεν αφήνει καμία απάντηση για το τι έγινε έξω από τα δικαστήρια, μέσα στο αυτoκίνητο κατά τη μεταφορά του παιδιού στην ασφάλεια και μέσα στην ασφάλεια.

Ότι δηλαδή τον χτύπησαν, τον βασάνισαν και τον εξευτέλισαν.

Ήρθαμε σήμερα στην Καρδίτσα περιμένοντας να ξεκινήσει η δίκη, όμως για άλλη μια φορά ζήτησαν αναβoλή. Δεν μας πειράζει εμάς, πάντα είμαστε έτοιμοι γιατί τα ντοκουμέντα είναι αδιάσειστα. Δεν πρόκειται να αλλάξουν.

Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα υπεστήκαμε τον εξευτελισμό, να ψάχνουν μόνο εμάς, την πλευρά των θυμάτων και να αφήνουν τους ασφαλίτες και τους αστυνομικούς να περνάνε μέσα στην αίθουσα έτσι.

Τα ίδια έκαναν και στο Βόλο, αλλά εμάς δεν μας πειράζει. Είμαστε πανέτοιμοι.

Θα διεκδικήσουμε δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας μας, γιατί αφενός το παιδί μας και κατήγγειλε δημόσια το γεγoνός και ξεκίνησε να κάνει μήνυση, αλλά δεν πρόλαβε γιατί ο θάνατος τον εμπόδισε.

Ότι υπέστη, το υπέστη από υπαιτιότητα αστυνομικών, κρατικών υπαλλήλων.

Έχουμε δικαίωμα, να έχουμε δικαίωμα παράστασης στη δίκη γιατί προέκυψε η δίκη εδώ στην Καρδίτσα, μόνο με ενέργειες ημών, των γονέων και κανενός άλλου. Από προσφυγή μας στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας. Βασίλειος Μάγγος παρών».