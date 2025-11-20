Κρήτη: Μέχρι 27 Νοεμβρίου παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Παρατάση μέχρι τις 27 Νοεμβρίου παίρνουν τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας στην Κρήτη από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης καθώς έχει παρουσιαστεί ιδιαίτερη εξάπλωση στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Παρα το γεγονός ότι η Κρήτη παραμένει χωρίς κρούσματα, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν αναγκαία την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και περιορισμού μετακινήσεων, ανακοίνωσε χαρακτηριστικά η Περιφέρεια Κρήτης. Έτσι, αποφάσισε να παρατείνει τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στο νησί.

Τα προληπτικά μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 21-11-2025 έως την Πέμπτη 27-11-2025, κατά την οποία θα επανεκτιμηθούν.

Τα προληπτικά μέτρα που ισχύουν

Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή εξακολουθούν να περιορίζονται μόνο εντός Περιφερειακής Ενότητας.

Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς χειμερινό βοσκότοπο (αλλαγή βοσκοτόπου) εξακολουθούν να επιτρέπονται τόσο εντός όσο και εκτός εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας εντός Κρήτης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχετικού 11.

Απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά αιγοπροβάτων από διαφορετικές εκτροφές.

Η εγκατάσταση προορισμού θα πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των αιγοπροβάτων τα οποία θα πρέπει να παραμένουν στην εγκατάσταση προορισμού σε καραντίνα για 21 ημέρες.

Όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων πρέπει να διενεργούνται με υγειονομικά πιστοποιητικά μετακίνησης, με πιστοποιημένα κατάλληλα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση.

Εξακολουθεί να απαγορεύεται η είσοδος αιγοπροβάτων στη νήσο Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.