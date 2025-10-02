Βασίλης Παϊτέρης μέσα από τη ΓΑΔΑ: «Χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου»

Ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης ο οποίος συνελήφθη και οδεύει στις φυλακές Λάρισας, μίλησε μέσα από τη ΓΑΔΑ περιγράφοντας τη στιγμή της σύλληψης του και αποκαλύπτοντας το σοβαρό πρόβλημα που έχει με την υγεία του

Υπενθυμίζεται ότι, o τραγουδιστής συνελήφθη ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό στον ΑΝΤ1 δήλωσε: «Είμαι στην ΓΑΔΑ. Τα χρέη είναι για το σπίτι, που είχα φτιάξει πάνω στην Αγία Βαρβάρα.

Το χρέος είναι 850.000 ευρώ κάπου εκεί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια φυλακή για ένα σπίτι.

Αναφορικά με τη στιγμή της σύλληψης του ο Βασίλης Παϊτέρης δήλωσε: «Στον δρόμο με πιάσανε και μου λένε αυτό και αυτό. Έχεις αυτή την ιστορία που είναι αυτά τα χρόνια. Είμαι τώρα στη ΓΑΔΑ τρεις μέρες, από Δευτέρα είμαι, τέσσερις μέρες. Με συνέλαβαν το προηγούμενο Σάββατο. Δεν είμαι καλά. Χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδία μου», δήλωσε ο μουσικός.