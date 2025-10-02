Βασίλης Παϊτέρης: Ο λόγος που συνελήφθη στην Αθήνα και οδεύει στις φυλακές Λάρισας

O τραγουδοποιός Βασίλης Παϊτέρης, συνελήφθη εχθές (01/10) και αφού κρίθηκε προφυλακιστέος, αυτή τη στιγμή οδεύει προς τις φυλακές Λάρισας.

Ο 75χρονος καλλιτέχνης, συνελήφθη σε τροχονομικό έλεγχο ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για να πάει να κάνει πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για τις δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις που θα γίνονταν στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Ο τραγουδιστής ξαναμπήκε σε μπελάδες, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως.

Ο μουσικός βρίσκεται σε χρόνια διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Ο Βασίλης Παϊτέρης, βρίσκεται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ και μέσω του Τμήματος Μεταγωγών έχει δρομολογηθεί η φυλάκισή του στις Φυλακές Λάρισας για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο, που, κατά πληροφορίες, ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ.

Ο ίδιος καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να μπορέσει να φυλακιστεί στον Κορυδαλλό, αλλά μέχρι στιγμής οι αρχές εκφράζουν επιφυλάξεις για το αίτημά του.

