Ανοικτό στους επισκέπτες, αλλά έχοντας περιφραγμένο με κόκκινη κορδέλα το σημείο όπου έγιναν οι βανδαλισμοί, είναι σήμερα το μνημείο για τους 200 εκτελεσθέντες στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Την ώρα που είχαν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης, σχολεία επισκέπτονταν τον χώρο από το πρωί, αποδεικνύοντας πως η μνήμη ούτε σβήνεται ούτε θρυμματίζεται όπως οι γυάλινες πλάκες.

Μιλώντας στο Orange Press Agency ο Κώστας Γαβριλάκης, υπεύθυνος από τον Δήμο για τον χώρο υπογράμμισε ότι ο στόχος του βανδαλισμού, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση μοναδικών φωτογραφικών ντοκουμέντων, δεν ήταν τυχαίος.

«Στα δύο τα μάρμαρα αναγράφεται ο τίτλος διακόσιοι πατριώτες κομμουνιστές που εκτελέστηκαν επί την Πρωτομαγιά του '44 και αρχίζουν αλφαβητικά τα ονόματα. Επιλέξανε αυτές τις πλάκες μετά ακριβώς από τη δημοσίευση των συγκλονιστικών φωτογραφιών που είδαμε».

Ο κ. Γαβριλάκης τόνισε πως πρόκειται για πολύ σοβαρό ζήτημα. Όπως εξήγησε «έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν βανδαλισμοί στον χώρο, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Για μας η ιστορική μνήμη δε διαγράφεται. Τον χώρο τον έχουμε ανοιχτό συνέχεια και σήμερα που είσαστε εδώ ήδη έχει έρθει ένα σχολείο, θα έρθει κι άλλο σχολείο».

«Εμείς από αυτά δε χαμπαριάζουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε ώστε να μεταλαμπαδεύεται η ιστορική μνήμη στη νέα γενιά. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θα κάνουμε», διεμήνυσε ο κ. Γαβριλάκης.