Βεντέτα στα Βορίζια: Τα «μάζεψαν» και έφυγαν κτηνοτρόφοι που διαδήλωναν μετά το μακελειό

Το απίστευτο αιματοκύλισμα στα Βορίζια που έχει οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον τριών ατόμων και στον τραυματισμό τουλάχιστον 25, από τη βεντέτα δύο οικογενειών στη Κρήτη, οδήγησε κτηνοτρόφους να ακυρώσουν προγραμματισμένες κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο και το Λασίθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creatalive.gr, η σοβαρότητα της κατάστασης που έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή, οδήγησε στην απόφαση των κτηνοτρόφων να αναστείλουν τις κινητοποιήσεις τους σε ένδειξη απόλυτου σεβασμού στα θύματα και τις οικογένειες τους.

Η απόφαση ελήφθη άμεσα μόλις έγιναν γνωστές οι καταιγιστικές εξελίξεις και οι κτηνοτρόφοι σεβόμενοι το πένθος και την εξαιρετικά έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Μεσσαρά, αποχώρησαν από το μπλόκο.

Σημειώνεται πως το πρωτοφανές σκηνικό στήθηκε μετά τη χθεσινή (1/11) βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία της μίας οικογένειας και είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσει ένας πραγματικός πόλεμος, με πυρά εκατέρωθεν.

Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μεταφέρθηκε μια γυναίκα της οποίας διαπιστώθηκε ο θάνατός της και 2 ακόμα τραυματίες ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας.

Στο Βενιζέλειο έχει επιβεβαιωθεί πως μεταφέρθηκε ο νεκρός 39χρονος και δύο τραυματίες, μια γυναίκα κι ένα μικρό παιδί.