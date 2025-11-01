Βεντέτα στα Βορίζια: Χάος στο Βενιζέλειο - «Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες σας καλούσαμε»

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως σχετικά με την ασύλληπτη τραγωδία στα Βορίζια Κρήτης, με τον αριθμό των νεκρών και τραυματιών να αυξάνονται από τους απανωτούς πυροβολισμούς λόγω της βεντέτας των δύο οικογενειών, Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τρεις νεκροί, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για πέντε ενώ οι τραυματίες είναι πάνω από 25. Σύμφωνα με το Cretalive, νεκροί και τραυματίες μεταφέρονται με τα αγροτικά οχήματα στα νοσοκομείο, ενώ τα ΕΚΑΜ δεν μπορούν να ανέβουν στο χωριό.

Τα πρώτα επίσημα στοιχεία αναφέρουν νεκρούς μια γυναίκα 57 ετών κι έναν 39χρονο άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μεταφέρθηκε μια γυναίκα της οποίας διαπιστώθηκε ο θάνατός της και 2 ακόμα τραυματίες ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν στο κέντρο Υγείας Αγίας Βαρβάρας

Ο Διοικητής του Βενιζελείου Κώστας Δανδουλάκης επιβεβαίωσε στο Cretalive ότι στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ο νεκρός 39χρονος και δύο τραυματίες, μια γυναίκα κι ένα μικρό παιδί.

Σκηνές οργής στο Βενιζέλειο - Κατέφθασαν οι συγγενείς των θυμάτων

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του cretalive.news, συγγενείς του νεκρού 39χρονου έχουν καταφθάσει στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ουρλιάζοντας και θρηνώντας, ενώ η μητέρα του θύματος λέγεται πως λιποθύμησε. Πληροφορίες λένε πως υπήρξε λεκτική επίθεση και σε αστυνομικούς που βρίσκονται στη σημείο.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως όσο δυνάμεις της ΕΛΑΣ βρίσκονται έξω από τα ΤΕΠ του νοσοκομείου για λόγους ασφαλείας, γυναίκα από την οικογένεια του νεκρού φέρεται να τούς φώναξε, οργισμένη: «Τι ήρθατε τώρα μπ@@@ρδοι, δυο μέρες τώρα σας καλούσαμε δεν ήρθατε».

Ανάλογο είναι το κλίμα και στους διαδρόμους του νοσοκομείου, όπου συγγενείς, οργισμένοι ξεσπούν κατά αστυνομικών: «Βρ@μπ@τσοι, να παρακαλάτε να μην έχει πεθάνει» φώναξε ένα άτομο από το στενό περιβάλλον τραυματία, όταν είδε αστυνομικούς.