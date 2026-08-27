Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια 18χρονη το μεσημέρι της Πέμπτης, από τους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια.
Σύμφωνα με τη Voria.gr το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00, όταν φίλος της άτυχης 18χρονης ημεδαπής ενημέρωσε τις αρχές.
Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 12 Πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας καθώς και τέσσερις Πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.
Η Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ, αφού καταδύθηκε, στην λίμνη που έχει σχηματιστεί από τον καταρράκτη, την εντόπισαν αι την ανέσυραν στην επιφάνεια.
Η 18χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο Βέροιας.
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