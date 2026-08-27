Δεν ήταν «τέρας», ήταν σταρ: Πώς ένα αγόρι με 3 πόδια και 16 δάχτυλα κατέκτησε τον κόσμο

Στις 18 Μαΐου 1889, στο Ροζολίνι της Σικελίας, γεννήθηκε το πέμπτο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας. Ο μικρός Φρανκ Λεντίνι δεν ήταν ένα συνηθισμένο μωρό.

Εξαιτίας ενός εμβρύου που δεν διαχωρίστηκε πλήρως στη μήτρα, ήρθε στον κόσμο με τρία πόδια, τέσσερα πέλματα, 16 δάχτυλα και δύο ζευγάρια γεννητικά όργανα.

Το επιπλέον πόδι φύτρωνε από το δεξί του ισχίο, έχοντας διαφορετικό μήκος από τα άλλα. Στους τέσσερις μήνες της ζωής του, οι γιατροί αρνήθηκαν τον ακρωτηριασμό φοβούμενοι για τη ζωή του. Η κοινωνία διχάστηκε, για άλλους ήταν το «θαύμα» και για άλλους, ένα «μικρό τέρας».



Όταν η οικογένειά του τον πήγε σε ένα ίδρυμα για παιδιά με αναπηρίες, ο Φρανκ είδε κάτι που τον άλλαξε, είδε τη θλίψη. Εκείνη τη στιγμή ορκίστηκε να μην παραπονεθεί ποτέ, αποφασίζοντας πως η ζωή είναι πολύ όμορφη για να τη σπαταλάς.



Στα εννέα του χρόνια, τον ανακαλύπτει ο θιασάρχης Τζουζέπε Μανιάνο και τον παίρνει μαζί του στην Αμερική. Μόλις έναν χρόνο μετά, το 1899, ο Φρανκ είναι το κορυφαίο αστέρι των Ringling Brothers. Στη σκηνή, δεν στεκόταν απλώς για να τον κοιτούν. Ζούσε. Κλωτσούσε μπάλες ποδοσφαίρου ως «ο μόνος τρίποδος ποδοσφαιριστής στον κόσμο».

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Έκανε ποδήλατο, σχοινάκι και πατινάζ με χαρακτηριστική άνεση. Χρησιμοποιούσε το τρίτο του πόδι σαν πηδάλιο όταν κολυμπούσε.



Πέρα από τα ακροβατικά, ο «Μεγάλος Λεντίνι» είχε αφοπλιστικό πνεύμα. Έδινε συνεντεύξεις καθισμένος πάνω στο τρίτο του πόδι σαν να ήταν σκαμπό. Όταν τον ρωτούσαν πώς αγοράζει παπούτσια, απαντούσε χαμογελώντας πως έπαιρνε δύο ζευγάρια και χάριζε το ένα παπούτσι που περίσσευε σε έναν μονόποδο φίλο του.



Μετατρέποντας αυτό που οι άλλοι θεωρούσαν ελάττωμα στη μεγαλύτερη δύναμή του, ο Φρανκ έχτισε μια λαμπερή ζωή. Παντρεύτηκε, έκανε τέσσερα παιδιά με την Τερέζα Μάρεϊ και, αργότερα, βρήκε ξανά την αγάπη στο πρόσωπο της Έλεν Σουπέ.

Συνέχισε τις περιοδείες του μέχρι που έφυγε από τη ζωή το 1966, στα 77 του χρόνια. Η γενέτειρά του τον τίμησε με φεστιβάλ μισό αιώνα μετά, ενώ το Χόλιγουντ τον έκανε ξανά αστέρι στην ταινία The Greatest Showman.