Άνοιξε ημι–επίσημα η νέα τηλεοπτική σεζόν με το λανσάρισμα κυρίως ενημερωτικών εκπομπών αλλά και παρουσιαστών στις θέσεις των δελτίων. Και την επόμενη εβδομάδα οι πρεμιέρες που θα γίνουν αφορούν σε ενημερωτικές εκπομπές και επιστροφές κεντρικών παρουσιαστών στις θέσεις τους.

Στον ΣΚΑΪ ξεκίνησε ο «κορμός» του ενημερωτικού προγράμματος για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η πρεμιέρα του «Σήμερα» με νέο δίδυμο τους Δημήτρη Οικονόμου και Γιάννη Πιτταρά σύμφωνα με τα στοιχεία μέτρησης της εταιρίας Nielsen κατέγραψε 25,7% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό. Την Τρίτη 25/8 τα νούμερα της πρωινής εκπομπής ανέβηκαν κι άλλο σε 29,9% στο σύνολο και 20,2% στο δυναμικό κοινό.

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Για τη νέα σεζόν οι «Αταίριαστοι» στις 24/8 σημείωσαν 16% στο σύνολο και 9,5% στο δυναμικό και στις 25/8 13,3% στο σύνολο και 10,8% στο δυναμικό. Η 3 η σεζόν του «Live You» σημείωσε στην πρεμιέρα του στις 24/8 11,2% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό και στις 25/8 13,3% στο σύνολο και 10,8% στο δυναμικό.

Η ανάληψη της παρουσίασης του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων από τον Απόστολο Μαγγηριάδη συνοδεύτηκε με υψηλά ποσοστά. Έτσι το δελτίο στις 24/8 κατέγραψε 18,8% στο σύνολο και 8,7% στο δυναμικό κοινό και στις 25/8 15,7% στο σύνολο και 6,8% στο δυναμικό κοινό. Στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου επέστρεψε η Λένα Φλυτζάνη. Το δελτίο στις 24/8 σημείωσε 13,8% στο σύνολο και 10,1% στο δυναμικό κοινό και στις 25/8 12% στο σύνολο και 8,8% στο δυναμικό κοινό.

Και στο Open ξεκίνησαν οι περισσότερες καθημερινές ενημερωτικές εκπομπές ενώ επέστρεψε και η Εύα Αντωνοπούλου στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου. Τη Δευτέρα 24/8 το «Ώρα Ελλάδος» είχε στην πρεμιέρα του ποσοστό τηλεθέασης 19,6% στο σύνολο και 10% στο δυναμικό και στις 25/8 17,7% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό.

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Το «Δέκα Παντού» με νέο δίδυμο τους Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου στις 24/8 σημείωσε 12,7% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό και στις 25/8 10,3% στο σύνολο και 6% στο δυναμικό κοινό. Το μεσημεριανό δελτίο στις 24/8 κατέγραψε 10,2% στο σύνολο και 5,1% στο δυναμικό και στις 25/8 12% στο σύνολο και 5,4% στο δυναμικό.

Η δεύτερη σεζόν για τις «Καθαρές Κουβέντες» άνοιξε στις 24/8 με 5,4% στο σύνολο και 2,3% στο δυναμικό και την Τρίτη 25/8 η εκπομπή κατέγραψε 7,6% στο σύνολο και 3,2% στο δυναμικό. Τέλος το βραδινό δελτίο σημείωσε τη Δευτέρα 24/8 6,4% στο σύνολο και 3,3% στο δυναμικό κοινό και στις 25/8 7% στο σύνολο και 4,2% στο δυναμικό κοινό.

Η πρεμιέρα για την νέα σεζόν του «Live News» στο Mega με τον Νίκο Ευαγγελάτο κατέγραψε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 17,9% στο σύνολο και 16,4% στο δυναμικό κοινό. Τη δεύτερη μέρα προβολής της για τη νέα σεζόν στις 25/8 η ενημερωτική εκπομπή κατέγραψε 17,1% στο σύνολο και 14,6% στο δυναμικό κοινό.