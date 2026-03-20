Βέροια: Ο 20χρονος φέρεται να ομολόγησε τον ξυλοδαρμό της 24χρονης

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Βέροιας καθώς ο 20χρονος που είχε προσαχθεί, φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε την 24χρονη.

Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού 24χρονης στη Βέροια, καθώς ο 20χρονος που είχε προσαχθεί το πρωί φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, o νεαρός φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι επιτέθηκε στην κοπέλα, ισχυριζόμενος ότι εκείνη τον χτύπησε πρώτη και ο ίδιος ανταπέδωσε τα χτυπήματα κατά τη διάρκεια ενός έντονου καβγά.

Η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στα ίχνη του φερόμενου ως δράστη αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου σημειώθηκε η επίθεση το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Μετά την ομολογία του, η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, ενώ οι αρχές εξετάζουν με προσοχή το κίνητρο πίσω από τη σφοδρότητα της επίθεσης, η οποία άφησε το θύμα με βαρύτατα τραύματα.

Η 24χρονη δίνει μάχη για τη ζωή, καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

