Ένα άνευ προηγουμένου μακελειό φέρεται να εκτυλίχθηκε στην Ισπανία, με δύο νεκρούς μετά από πυροβολισμούς και αναφορές για τέσσερις τραυματίες.

H ένοπλη επίθεση φέρεται να σημειώθηκε την Τρίτη (19/5) στην πόλη Ελ Εχίδο στην Ισπανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη τέσσερις. Ο δράστης, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, επί του παρόντος διαφεύγει και αναζητείται, ενώ το Reuters αναφέρει τη σύλληψη ενός υπόπτου.

Ισπανία: Η σχέση του φερόμενου δράστη με τα θύματα

Καθώς αναμένεται τυχόν ταυτοποίηση, πληροφορίες θέλουν οι δύο νεκροί ήταν συγγενείς του άνδρα που συνελήφθη για την επίθεση, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Πολιτοφυλακής, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Δύο από τους τραυματίες είναι κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με την El Pais.