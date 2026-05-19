Βορίζια: Η οικογένεια που «άρπαζε» επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και η σύνδεση με τον «ματωμένο» Νοέμβρη

Για όλους τους λάθος λόγους βρίσκονται ξανά στην επικαιρότητα τα Βορίζια Ηρακλείου, μετά το θανάσιμο ένοπλο ξεκαθάρισμα λογαριασμών τον Νοέμβριο του 2025, καθώς τώρα βρίκονται στο επίκεντρο μία δαιδαλώδους απάτης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, στον απόληξη των ερευνών και των επιχειρήσεων της αστυνομίας, φαίνεται πως μέλη της ίδιας οικογένειας, και ταυτόχρονα του ίδιου κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI, είναι οι έξι μέχρι στιγμής συλληφθέντες.

Οι εν λόγω κατηγορούνται πως, τρομοκρατώντας κατοίκους στο χωριό και στα περίχωρα, με διάφορες βίαιες ενέργειες, ακόμα και εμπρησμούς, καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βορίζια: Οικογενειακή «επιχείρηση» μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Η έδρα του κυκλώματος βρισκόταν στα Βορίζια ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία πενταετία ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Όσον αφορά τη δράση τους, ο θείος και τα δυο ανίψια του συνελήφθησαν ως τα αρχηγικά στελέχη που διέταζαν μεταξύ άλλων εκβιασμούς, εμπρησμούς και κλοπές. Οι συλληφθέντες ζούσαν στα Βορίζια, αλλά η δράση τους επεκτεινόταν έως το Αμάρι του Ρεθύμνου.

Τα μέλη της οικογένειας είχαν οργανωθεί σε συμμορία, παγιώνοντας ένα καθεστώς τρομοκρατίας στην περιοχή με χρήση βίας. Η γνωστή οικογένεια της Μεσσαράς είχε μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα αρχηγικά μέλη καταπατούσαν με τη βία αγροτεμάχια από αγρότες του Αμαρίου για να αρπάζουν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μέχρι και οι σύζυγοι των εμπλεκόμενων ήταν στο «κόλπο», ενώ σταδιακά στην συμμορία έμπαιναν και νεότερα μέλη των οικογενειών τους.

Βορίζια: «Ψηφιακά» κατσικοπρόβατα

Το κύκλωμα δρούσε δηλώνοντας διπλάσιο αριθμό αιγοπροβάτων από αυτά που διέθεταν και έτσι έπαιρναν επιπλέον κρατικές ενισχύσεις αποκομίζοντας παράνομα μέσα σε μια 5ετία, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Όσοι μικροκαλλιεργητές δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους και δεν παραχωρούσαν τα χωράφια τους, έπεφταν θύματα της οικογενειακής μαφίας που τους προκαλούσε σημαντικές φθορές στις καλλιέργειες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 2021 έως σήμερα οι ζημιές στους μικροκαλλιεργητές ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ, ενώ τα θύματα ανέρχονται σε τουλάχιστον 40.

Μέσω των εκφοβιστικών και απειλητικών συμπεριφορών τους για επικείμενο κίνδυνο ζωής και με χρήση βίας ή απειλής, εξανάγκαζαν κατοίκους σε ανοχή της δράσης τους.

Βορίζια: Από το αιματοκύλισμα στο τώρα

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (18/05) στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού. Στις 6 Νοεμβρίου, μετά το μακελειό στα Βορίζια, οι Αρχές είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή τριών ατόμων για εγκλήματα που αφορούν τις ζωοκλοπές.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τα ίδια άτομα που έξι μήνες μετά συνέχισαν την εγκληματική τους δράση προχωρώντας στην αφαίμαξη των συμπολιτών τους, του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, σε συνέντευξη Τύπου τότε, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε αναφερθεί εμμέσως στην οικογένεια αυτή, μιλώντας για άτομα που λυμαίνονται την περιοχή με παράνομες δραστηριότητες και εισπράττουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.