Γωγώ Μαστροκώστα: Δίνει μάχη στον Ευαγγελισμό - Τα νεότερα για την υγεία της

Συνεχίζεται ο «γολγοθάς» για την Γωγώ Μαστροκώστα, καθώς παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η πρώην γυμνάστρια και μοντέλο αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο το τελευταίο διάστημα δίνει μάχη με την υγεία της, καθώς έχει υποστεί σημαντική επιδείνωση.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, με την αγωνία να κορυφώνεται τα τελευταία 24ωρα.

Ο Χάρης Λεμπιδάκης με ανάρτησή του στα social media έγραψε: «Δύσκολες ώρες για την Γωγώ Μαστροκώστα και την οικογένειά της καθώς εδώ και αρκετό καιρό, η αγαπημένη παρουσιάστρια και επιχειρηματίας νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Δυστυχώς , σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της η κατάστασή της υγείας της επιδεινώθηκε τις τελευταίες ημέρες».

Η ίδια τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τη δημοσιότητα και να διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Η Γωγώ Μαστροκώστα μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό πριν περίπου δύο εβδομάδες, στο ίδιο νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευθεί και τον Απρίλιο του 2025 σε παλαιότερη υποτροπή.