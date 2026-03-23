Βέροια: Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον 20χρονο – Συνεχίζει να δίνει μάχη στην Εντατική η 24χρονη

Τον δρόμο για το ψυχιατρείο παίρνει προσωρινά ο 20χρονος που κατηγορείται για τον βάναυσο ξυλοδαρμό της 24χρονης στη Βέροια το βράδυ της περασμένης Τρίτης, καθώς μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο κατηγορούμενος πρόκειται να μεταφερθεί την ερχόμενη Πέμπτη στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Μέχρι να εκδοθεί το επίσημο πόρισμα των ειδικών για την ψυχική του κατάσταση, θα παραμείνει υπό κράτηση.

Κατά τη σύλληψή του την περασμένη Παρασκευή, ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στις Αρχές. Ωστόσο, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την αγριότητα της επίθεσης, προέβαλε τον ισχυρισμό πως το θύμα ήταν εκείνο που του επιτέθηκε πρώτο, υποστηρίζοντας παράλληλα πως δεν είχε καμία πρόθεση να της αφαιρέσει τη ζωή.

Την ίδια στιγμή, η 24χρονη κοπέλα εξακολουθεί να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα είχε εντοπιστεί λίγη ώρα μετά την επίθεση από περίοικους σε πυλωτή πολυκατοικίας. Ήταν αιμόφυρτη και σε τραγική κατάσταση, φέροντας βαρύτατα τραύματα από τα χτυπήματα που είχε δεχθεί.