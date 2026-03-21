Βέροια: Στη ΜΕΘ του ΑΧΕΠΑ 7χρονος μετά από ατύχημα σε πάρκο - Υπεβλήθη σε επέμβαση στο κεφάλι

Στο ΑΧΕΠΑ διακομίστηκε 7χρονος ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα σε πάρκο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στη Βέροια.

Σύμφωνα με το veriotis.gr, ο ανήλικος χτύπησε κάτω από άγνωστες συνθήκες, πιθανότατα έπειτα από πτώση. Συγκεκριμένα, το παιδί βρέθηκε πεσμένο σε πρανές ανάμεσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και ένα πάρκο, ενώ η μητέρα του βρισκόταν στην εκκλησία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 20:30 το βράδυ, όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε το παιδί και άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ. Στο σημείο κατέφθασε άμεσα ασθενοφόρο και το παιδί διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι.