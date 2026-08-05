«Best seller» τα διαβατήρια στην Αχαΐα: 3.000 εκδόσεις σε έναν μήνα από όσους αρνούνται να βγάλουν νέα ταυτότητα

Πολλοί είναι οι λεγόμενοι «αρνητές» της νέας ταυτότητας αλλά και αυτοί που έχουν αμελήσει να εκδώσουν την νέα, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στατιστικά. Στην Αχαΐα μάλιστα, μετά τους περιορισμούς στα ταξίδια εντός ΕΕ με παλιές ταυτότητες, έγιναν 3.000 εκδόσεις διαβατηρίων σε ένα μήνα.

Την στιγμή που σιγά σιγά, η «μπλε ταυτότητα» αρχίζει να αποσύρεται, όσοι δεν επιθυμούν να εκδώσουν, στρέφονται στη λύση του διαβατηρίου.

Τα 3.000 διαβατήρια για ένα μήνα, - που μεταφράζεται στα 200 την ημέρα - θεωρούνται αρκετά, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε μια συνηθισμένη περίοδο ο αριθμός δεν ξεπερνά τα 1.000 έως 1.200.

«Οι συνάδελφοί μου έκαναν μία υπερπροσπάθεια για να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας στην ΕΡΤ, σημειώνοντας ότι η διαδικασία κράτησε περίπου δύο εβδομάδες λόγω της αυξημένης προσέλευσης.

Πολλοί πολίτες περίμεναν από τα ξημερώματα έξω από τις υπηρεσίες για να εξασφαλίσουν θέση στην ουρά, ενώ κάποιοι έφταναν ακόμη και από τις 2 ή τις 2:30 τη νύχτα.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε στη συζήτηση, αρκετοί από όσους επέλεξαν το διαβατήριο δεν γνώριζαν ότι και αυτό περιλαμβάνει βιομετρικά στοιχεία. Τα διαβατήρια διαθέτουν ηλεκτρονικό τσιπ και περιλαμβάνουν βιομετρικά δεδομένα, όπως φωτογραφία και αποτυπώματα, όπως συμβαίνει και με τις νέες ταυτότητες.