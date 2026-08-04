Χυδαίες απειλές σε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από οπαδούς του Κασιδιάρη: Στο στόχαστρο ο Γλαβίνας

Αρκούσε απλώς να ζητήσει να μην γίνεται αναφορά στον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη, για να γίνει στόχος χυδαίων υβριστικών μηνυμάτων ο Θανάσης Γλαβίνας, εξαιτίας της στάσης που κράτησε.
Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια εκπομπής στο Mega, όταν η συζήτηση πήγε στην αποφυλάκιση του φυλακισμένου νεοναζί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και την πιθανή σύσταση ενός κόμματος.
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήρε τον λόγο και ήταν ξεκάθαρος. Τόνισε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος πρέπει να μείνει οριστικά εκτός δημόσιου λόγου και πως η Δημοκρατία οφείλει να θωρακίζεται απέναντι σε τέτοιες περιπτώσεις.
Μάλιστα, ζήτησε να μπει ένα «φρένο» στη δημοσιότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Να μην αναπαράγουμε τέτοιες ειδήσεις, οι οποίες μπορεί να δυναμώνουν παρά να αποδυναμώνουν τέτοια ανησυχητικά για τη δημοκρατία φαινόμενα».
Τα σχόλια που δέχθηκε ο Γλαβίνας
Αυτή ακριβώς η τοποθέτησή του ήταν που προκάλεσε αντιδράσεις. Αμέσως μετά την τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Γλαβίνας άρχισε να δέχεται απειλές και χυδαίες επιθέσεις στο X. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ένα από τα σχόλια που του έγραψαν: «Μπουχεσόπουλε κλεφτο πασόκι έρχεται ο Ηλίας Κασιδιάρης!! άλλαξε σερβιέτα λαμόγιο πράσινη ακρίδα».
Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει στην πράξη αυτό ακριβώς που υποστήριξε ο Γλαβίνας, το πόσο απαραίτητο είναι να μην δίνεται προβολή στους καταδικασμένους εχθρούς της Δημοκρατίας.
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