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Χυδαίες απειλές σε βουλευτή του ΠΑΣΟΚ από οπαδούς του Κασιδιάρη: Στο στόχαστρο ο Γλαβίνας

Χυδαίες απειλές δέχτηκε ο Γλαβίνας, όταν ζήτησε στο Mega να μην «προβάλλεται» ο καταδικασμένος, Ηλίας Κασιδιάρης.

Παναγιώτα Σιδερία
Παναγιώτα Σιδερία
Κασιδιαρης νεο κομμα
Ηλίας Κασιδιάρης | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Αρκούσε απλώς να ζητήσει να μην γίνεται  αναφορά στον καταδικασμένο Ηλία Κασιδιάρη, για να γίνει στόχος χυδαίων υβριστικών μηνυμάτων ο Θανάσης Γλαβίνας, εξαιτίας της στάσης που κράτησε.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια εκπομπής στο Mega, όταν η συζήτηση πήγε στην αποφυλάκιση του φυλακισμένου νεοναζί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και την πιθανή σύσταση ενός κόμματος.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πήρε τον λόγο και ήταν ξεκάθαρος. Τόνισε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος πρέπει να μείνει οριστικά εκτός δημόσιου λόγου και πως η Δημοκρατία οφείλει να θωρακίζεται απέναντι σε τέτοιες περιπτώσεις.

 

Μάλιστα, ζήτησε να μπει ένα «φρένο» στη δημοσιότητα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Να μην αναπαράγουμε τέτοιες ειδήσεις, οι οποίες μπορεί να δυναμώνουν παρά να αποδυναμώνουν τέτοια ανησυχητικά για τη δημοκρατία φαινόμενα».

Τα σχόλια που δέχθηκε ο Γλαβίνας

Αυτή ακριβώς η τοποθέτησή του ήταν που προκάλεσε αντιδράσεις. Αμέσως μετά την τηλεοπτική του εμφάνιση, ο  Γλαβίνας άρχισε να δέχεται απειλές και χυδαίες επιθέσεις στο X. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ένα από τα σχόλια που του έγραψαν: «Μπουχεσόπουλε κλεφτο πασόκι έρχεται ο Ηλίας Κασιδιάρης!! άλλαξε σερβιέτα λαμόγιο πράσινη ακρίδα».

Υβριστικά μηνύματα
Υβριστικά μηνύματα | X

 

Το περιστατικό αυτό αποδεικνύει στην πράξη αυτό ακριβώς που υποστήριξε ο Γλαβίνας, το πόσο απαραίτητο είναι να μην δίνεται προβολή στους καταδικασμένους εχθρούς της Δημοκρατίας.

 

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