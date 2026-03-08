Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία - Αισθητός σε πολλές περιοχές

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή του σεισμού των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς σήμερα, Κυριακή (08/03), το πρωί στην περιοχή της Θεσπρωτίας και ο οποίος έγινε αισθητός μέχρι και την Πάργα.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε επίκεντρο 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 13 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν ακόμη δύο σεισμικές δονήσεις, μία 4,7 Ρίχτερ και μία μικρότερη 2,8 Ρίχτερ, οι οποίες έγιναν επίσης αισθητές στην ευρύτερη περιοχή.

Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Συγκεκριμένα, ο σεισμός έγινε αισθητός στα Ιωάννινα, την Ηγουμενίτσα, την Άρτα, την Πρέβεζα, αλλά και σε περιοχές της Θεσπρωτίας, όπως οι Φιλιάτες, ενώ αναφορές υπάρχουν ότι έγινε αισθητός ακόμη και στην Πάργα και την Κέρκυρα.

Κάτοικος που μίλησε στην ΕΡΤ δήλωσε πως πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, μετά τον σεισμό. «Φοβηθήκαμε πάρα πολύ» τόνισε.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τη δόνηση, που ήταν ισχυρή.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε εικόνες από τη στιγμή του σεισμού.