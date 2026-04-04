Βίντεο-φρίκη στη Λακωνία: Γυναίκα περπατούσε δεμένη πισθάγκωνα λίγες μέρες πριν ξεψυχήσει

Μια εικόνα που προκαλεί αποτροπιασμό και σφίξιμο στο στομάχι έφερε στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Στο βίντεο-ντοκουμέντο, μια γυναίκα στη Νεάπολη Λακωνίας καταγράφεται να βαδίζει αβοήθητη, ξυπόλητη και με τα χέρια σφιχτά δεμένα πίσω από την πλάτη, σε μια τραγική πορεία προς το τέλος.

Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε στις 19 Μαρτίου, ξεκίνησε από τους δρόμους της Νεάπολης και κατέληξε σε μια μάχη για τη ζωή που κράτησε μία εβδομάδα. Η άτυχη γυναίκα, αφού μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Κέντρο Υγείας στη Σπάρτη και τελικά στην Αθήνα, δεν άντεξε και υπέκυψε, αφήνοντας πίσω της το απόλυτο μυστήριο.

Η αστυνομική έρευνα στρέφεται πλέον στο περιβάλλον και στις συνθήκες που οδήγησαν μια γυναίκα να κυκλοφορεί ως αιχμάλωτη στην ίδια της την πόλη.

Ήταν θύμα συστηματικής κακοποίησης;

Ποιος την ανάγκασε σε αυτή την επώδυνη κατάσταση;