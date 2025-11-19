Βίντεο ντοκουμέντο από τον Νέο Κόσμο: Η στιγμή που ο 29χρονος χτυπά μέχρι θανάτου τον οδηγό

Το Live News έφερε στο φως ένα ανατριχιαστικό βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει καρέ-καρέ τη δολοφονική επίθεση σε βάρος 58χρονου οδηγού στο Νέο Κόσμο.

Η κάμερα ασφαλείας δείχνει τον 29χρονο δράστη να καταδιώκει το θύμα, να το εγκλωβίζει στο αυτοκίνητό του και μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα να το γρονθοκοπεί αλύπητα με 15 χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο άτυχος οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν κατάφερε να τον προστατεύσει, ενώ ο δράστης αποχώρησε ψύχραιμος από το σημείο. Λίγο αργότερα συνελήφθη, μαζί με δύο άτομα που τον συνόδευαν.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 58χρονος υπέστη έντονο ψυχολογικό και οργανικό στρες, με αποτέλεσμα να προκληθεί καρδιακή δυσλειτουργία και πνευμονικό οίδημα.

Ο 29χρονος, γνώστης πολεμικών τεχνών, είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές για τρία παρόμοια επεισόδια, μεταξύ των οποίων και μια επίθεση με κοπίδι σε οδηγούς τον περασμένο Οκτώβριο.

Αρχικά αρνήθηκε την εμπλοκή του, όμως το βίντεο αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψή του.

Οι αυτόπτες μάρτυρες παραμένουν σοκαρισμένοι από τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν μπροστά τους, σε μια δολοφονία που φαίνεται να έγινε για το τίποτα.

Νέος Κόσμος: Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Παράλληλα, σύμφωνα με το MEGA, η ιατροδικαστική αναφέρει κακώσεις στο πρόσωπο και στον τράχηλο του θύματος, καθώς και κατάγματα σε κάτω γνάθο και θώρακα.

Νέος Κόσμος: Το βαρύ παρελθόν του 29χρονου

Γεμάτο βίαια επεισόδια και ξυλοδαρμούς είναι το παρελθόν του 29χρονου.

Όπως αναφέρει η εκπομπή live news του MEGA, o δράστης του αιματηρού περιστατικού στον Νέο Κόσμο είχε οκτώ συλλήψεις για ξυλοδαρμούς μέσα σε διάστημα τριών ετών.

Όπως διαπιστώθηκε είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε άλλα 3 επεισόδια και μάλιστα στις 20 του περασμένου Οκτώβρη και πάλι στο Νέο Κόσμο, είχε βγάλει κοπίδι σε τρεις οδηγούς, επειδή ένα φορτηγό χτύπησε τον καθρέφτη στο μηχανάκι του.