Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που αστυνομικός παραβιάζει το κόκκινο και σκοτώνει 63χρονο οδηγό στη Βασιλίσσης Σοφίας

Σοκ προκαλούν τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισαν οι «Εξελίξεις Τώρα» και το MEGA, αποκαλύπτοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας 63χρονος μοτοσικλετιστής στο κέντρο της Αθήνας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακολουθούν σκληρές εικόνες και βίντεο που μπορεί να ενοχλήσουν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας. Όπως καταγράφεται στο βίντεο, αστυνομικός που οδηγούσε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα προέβη σε μια σειρά από μοιραίες παραβάσεις:

Παραβίασε τον κόκκινο φωτεινό σηματοδότη.

Κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, μπαίνοντας στο ρεύμα καθόδου της Βασιλίσσης Σοφίας αντί της ανόδου.

Αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών ήταν η σφοδρή σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα του 63χρονου, ο οποίος κινούνταν νόμιμα στον δρόμο. Ο άτυχος άνδρας από την Αιτωλοακαρνανία διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στον «Ευαγγελισμό», όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο αστυνομικός συνελήφθη με τις κατηγορίες της «επικίνδυνης οδήγησης» και της «ανθρωποκτονίας από αμέλεια», ενώ αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Παράλληλα, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την ΕΛ.ΑΣ.

Η οικογένεια του θύματος, με μια συγκλονιστική ανακοίνωση, ζητά την παραδειγματική τιμωρία του υπαίτιου: «Μοναδική απαίτηση είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας».