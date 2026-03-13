Βίντεο ντοκουμέντο με τη δολοφονία στην Καλαμαριά: Η στιγμή που διαφεύγει η παρέα του 20χρονου

Συμπληρώνεται στο «σκηνικό» από τη στυγνή δολοφονία του 20χρονου που σημειώθηκε χθες (12/3) στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, με νέο βίντεο ντοκουμέντο του Orange Press Agency να καταγράφει την απελπισμένη φυγή της παρέας του, μετά τη φονική επίθεση με μαχαίρι εναντίον του.

Στο βίντεο φαίνονται δύο άτομα, κατά πάσα πιθανότητα φίλοι του 20χρονου, να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου, ενώ λίγα μέτρα πίσω τους ακολουθεί ο 20χρονος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το θύμα δεν μπορεί να τρέξει, καθώς έχει δεχτεί καίριο χτύπημα από μαχαίρι στην πλάτη, το οποίο κατά δημοσιεύματα του έσχισε κεντρική αρτηρία.

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Τα τελευταία βήματα του άτυχου θύματος

Κινείται με αργό βήμα σε αντίθεση με τους άλλους δύο. Λίγο αργότερα στην οδό Αργοναυτών ο 20χρονος καταρρέει αιμόφυρτος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι φίλοι του 20χρονου στις καταθέσεις τους έκαναν λόγο για φονική επίθεση, ενώ αυτόπτης μάρτυρας είπε στις Αρχές πως 3 άτομα είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα και όταν τον είδαν τον ακινητοποίησαν και κατόπιν τον μαχαίρωσαν.

Φυσικά ερευνάται ως αιτία το οπαδικό, με τον φερόμενο δράστη να έχει συλληφθεί, και να ανακρίνεται προκειμένου να έρθουν στο φως τα «σκοτεινά» κίνητρά του.