Βίντεο ντοκουμέντο με τον μπασκετμπολίστα της Α2 να οδηγεί μεθυσμένος στις γραμμές του τρένου

28χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 31/1 για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών. Ο 28χρονος κινήθηκε με το όχημά του πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές για περίπου 300 μέτρα και στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα διακόπτοντας την κυκλοφορία των τρένων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Λ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, όταν ο οδηγός εισήλθε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές και κινήθηκε για περίπου 300 μέτρα.

Στο βίντεο που προβλήθηκε στο MEGA διακρίνεται το αυτοκίνητο που προκάλεσε προβλήματα ακινητοποιημένο πάνω στις ράγες.

Ο 28χρονος αθλητής της Α2 συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δεν είχε και τα απαραίτητα έγγραφα για την παραμονή του στην χώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε πως οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς οι αρχές διενέργησαν αλκοτέστ κατά το οποίο το ποσοστό αλκοόλης στην 1η μέτρηση ήταν 0,51mg/l και κατά τη δεύτερη 0,56 mg/l.