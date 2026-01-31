Προαστιακός: Άφησε το αυτοκίνητό του πάνω στις γραμμές - Διακόπηκε η κυκλοφορία Ρέντη - Αθήνα για 1,5 ώρα

Πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές του Προαστιακού, στην Ιερά Οδό βρήκε πάρκαρε το αυτοκίνητό του το πρωί του Σαββάτου (31.01) οδηγός διακόπτoντας την κυκλοφορία στο τμήμα προς Ρέντη.

Με ανακοίνωσή της το Σάββατο (31/01), η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι «στις 06:05 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Ιεράς Οδού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Hellenic Train, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος και η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 07:40.

«Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με 63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονται και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού», καταλήγει η εταιρεία στην ανακοίνωση.