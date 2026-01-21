Βίντεο του Reader από την κακοκαιρία στον Ιλισό - Φουσκωμένος ο ποταμός

Ιλισό, με τον ποταμό να έχει «φουσκώσει» σε επικίνδυνα επίπεδα, ενόψει της σφοδρής βίντεο του Reader. Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η απελπιστική κατάσταση στον, με τον ποταμό να έχει «φουσκώσει» σε επικίνδυνα επίπεδα, ενόψει της σφοδρής κακοκαιρίας , όπως καταγράφουν τα

Η στάθμη του ποταμού έχει αρχίσει ήδη να ανεβαίνει, καθώς οι πρώτες δυνατές βροχές έχουν κάνει την εμφάνιση τους στον νομό της Αττικής , με τους ειδικούς να προειδοποιούν για περαιτέρω κλιμάκωση των επικίνδυνων φαινομένων.

Παράλληλα, σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Ελλάδα από χθες, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Αττικής, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες.

Σύμφωνα με το προειδοποιητικό μήνυμα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης (21/01), με τις αρχές να καλούν τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς , στο πλαίσιο της επίσκεψης του σε τρία σημεία υψηλής επικινδυνότητας του Λεκανοπεδίου, βρέθηκε στον Ιλισό, στο ύψος της Καλλιθέας και του Μοσχάτου, όπου εξετάστηκε η συμπεριφορά της κοίτης υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης καθώς και η επάρκεια των εν εξελίξει τεχνικών έργων

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε από τα επιχειρησιακά κλιμάκια που βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη σε ολόκληρη την Αττική για την κατάσταση σε όλους τους υδάτινους αποδέκτες, για τις παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη, καθώς και για τα σημεία όπου καταγράφηκαν αυξημένες υδραυλικές πιέσεις.