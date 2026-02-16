Βιολάντα: Αναστέλλεται η λειτουργία και του δεύτερου εργοστασίου του ιδιοκτήτη

Αναστέλλεται η λειτουργία και του δεύτερου εργοστασίου μπισκότων του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπως αναφέρεται σε σχετική αναοίνωση.

Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο της Vitafree σταμάτησε προσωρινά τη λειτουργία από σήμερα, Δευτέρα 16/02/2026, «προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Βιολάντα: Κρατούμενος μέχρι την απολογία του ο ιδιοκτήτης

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει κρατούμενος και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη (17/02), καθώς αναβαθμίστηκαν οι σε βάρος του κατηγορίες.

Με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το σχετικό πόρισμα που συντάχθηκε, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα είναι πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρησμού και της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το Mega, σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου έπαιξε η κατάθεση που έδωσε ιδιώτης τεχνικός, ο οποίος είχε κληθεί να αλλάξει όλη την εγκατάσταση, από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι και μέσα στο εργοστάσιο.

Κατά την μαρτυρία του, ο ιδιοκτήτης θεώρησε το κόστος μεγάλο και δεν προχώρησε η εργασία, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η διαρροή προπανίου μέχρι να γίνει η φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές. Η εποχή που ζητήθηκε προσφορά συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου στο χώρο.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σωληνώσεις που ήταν υπογειοποιημένες, καθώς και οι τέσσερις υπόγειες δεξαμενές προπάνιου που είχε το εργοστάσιο δεν είχαν πιστοποίηση. Πιστοποίηση είχαν οι δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες έφευγαν οι φθαρμένοι σωλήνες, αλλά δεν υπήρχαν στα επίσημα σχέδια που είχαν υποβληθεί για άδεια πυρασφάλειας.

Τέλος, έγγραφο με εικονικές αυτοψίες στο εργοστάσιο από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Τρικάλων, από τις 19 Σεπτεμβρίου του 2011, υποστηρίζει πως η μονάδα δεν κατέγραφε κατασκευαστικές αστοχίες.