Βιολάντα: Κρατούμενος μέχρι την απολογία του ο ιδιοκτήτης - Πώς φτάσαμε στην αναβάθμιση κατηγοριών

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας και ειδικότερα την Τρίτη (17/02), αναμένεται να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του, ύστερα και από το πέρας της έρευνας από τη ΔΑΕΕ.

Με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το σχετικό πόρισμα που συντάχθηκε, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα είναι πλέον αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο - αρχικά είχε διωχθεί από ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία του.

Θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων έως και τότε.

Κατά την ίδια πηγή, ο ίδιος είναι πλέον αντιμέτωπος ακόμα και με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Οι λόγοι για την αναβάθμιση της κατηγορίας

Σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου έπαιξε η κατάθεση που έδωσε ιδιώτης τεχνικός, ο οποίος είχε κληθεί να αλλάξει όλη την εγκατάσταση, από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι και μέσα στο εργοστάσιο.

Κατά την μαρτυρία του, ο ιδιοκτήτης θεώρησε το κόστος μεγάλο και δεν προχώρησε η εργασία, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η διαρροή προπανίου μέχρι να γίνει η φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές.

Η εποχή που ζητήθηκε προσφορά συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου στο χώρο.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σωληνώσεις που ήταν υπογειοποιημένες, καθώς και οι τέσσερις υπόγειες δεξαμενές προπάνιου που είχε το εργοστάσιο δεν είχαν πιστοποίηση. Πιστοποίηση είχαν οι δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες έφευγαν οι φθαρμένοι σωλήνες, αλλά δεν υπήρχαν στα επίσημα σχέδια που είχαν υποβληθεί για άδεια πυρασφάλειας.

Τέλος, έγγραφο με εικονικές αυτοψίες στο εργοστάσιο από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Τρικάλων, από τις 19 Σεπτεμβρίου του 2011, υποστηρίζει πως η μονάδα δεν κατέγραφε κατασκευαστικές αστοχίες.