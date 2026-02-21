Βιολάντα: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα με απόφαση της Περιφέρειας

Σε ισχύ τίθεται το μέτρο της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου «Βιολάντα», μετά από απόφαση που έλαβε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, Σάββατο (21/02).



Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ενώ η σχετική απόφαση έγινε γνωστή με ανάρτηση στο διαδίκτυο.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα βρίσκεται στις φυλακές Τρικάλων, όπως αποφασίστηκε μετά την πολύωρη απολογία του, για το μερίδιο ευθύνης του στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.