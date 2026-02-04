Βιολάντα: Εργαζόμενη μιλάει για το βράδυ της έκρηξης - «Ήταν πολύ έντονη η οσμή»

Δραματική είναι η περιγραφή που κάνει γυναίκα εργαζόμενη του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, η οποία ήταν εκεί την ώρα της έκρηξης.

Η ίδια θα μπορούσε για λίγα μέτρα να είναι θύμα. To Star στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αναφέρει πώς η εργαζόμενη περιγράφει τις στιγμές που έζησε και υπογραμμίζει ότι μύριζε έντονα μια οσμή που έμοιαζε με αέριο.

Η εργαζόμενη αναφέρει σύμφωνα με το Star: «Μόλις είχαν τελειώσει τα διαλείμματα όλων και έπιασαν τα πόστα τους. Μετά από λίγο άκουσε έναν πολύ δυνατό κρότο, έπεσε το ρεύμα, έσβησαν τα πάντα και άρχισαν να πετάγονται πάνελ από παντού. Έπεσε κάτω μάλλον από το ωστικό κύμα και αντιλήφθηκε να υπάρχουν γύρω της διάφορα αντικείμενα.

Στο σημείο ήταν τρεις γυναίκες. Εκείνη, η Χρύσα και η Ελένη. Η Ελένη την φώναζε αρχικά αν ακούει και στη συνέχεια αν είναι καλά. Μετά ήρθε προς το μέρος της μπουσουλώντας και μαζί με την ίδια και με τη Χρύσα κατευθύνθηκαν προς την κεντρική έξοδο.

Περίπου 4-5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια μύριζε έντονη οσμή, διαφορετική από την προηγούμενη αλλά και πάλι της έμοιαζε με αέριο στη λάντζα και στην τουαλέτα αλλά δεν το ανέφερε σε κάποιον, επειδή όμως ήταν πολύ έντονο πιστεύει το αντιλήφθηκαν όλοι».