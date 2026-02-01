Βιολάντα: Γονείς σε σοκ - Το εργοστάσιο δεχόταν συχνά επισκέψεις σχολείων - Από Δευτέρα εκ νέου έρευνες

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την τροπή που θα μπουσε να έχει λαβεί η τραγωδία στη Βιολάντα καθώς έγινε γνωστό πως από τύχη δεν θρυνούνται περισσότερα θύματα και μάλιστα παιδιά από την έκρηξη, αφού το εργοστάσιο επισκέπτονταν σχολεία για εκπαιδευτικές εκδρομές, καθώς θεωρούνταν πρότυπο βιομηχανικής μονάδας.

Το στοιχείο αυτό προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία και συγκλόνισε δεκάδες γονείς που τα παιδιά τους ξεναγούνταν στις εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των διδακτικών τους επισκέψεων.

Τα Τρίκαλα παραμένουν μουδιασμένα, ενώ την Τρίτη (3/2) έχει προκυρηχθεί 24ωρη απεργία από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών, με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

Στο μεταξύ, στο τόπο της τραγωδίας οι έρευνες προσωρινά σταμάτησαν λόγω των τεράστιων ποσοτήτων προπανίου που έχουν εμποτίσει το έδαφος, προκαλώντας ανησυχία για νέα έκρηξη.

Παρά την προσωρινή διακοπή των ερευνών, συνεχίζονται οι διαδικασίες ελέγχου των τεχνικών στοιχείων και των εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να εντοπιστούν τυχόν παρατυπίες και λάθη, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας δείχνουν σωρεία παραλείψεων και παραβάσεων για τη φονική έκρηξη.

Τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας κατασχέθηκαν οι φάκελοι από την Περιφέρεια,τον Δήμο, την Πολεοδομία και από την Πυροσβεστική, για να διαπιστωθεί αν τελικά η αδειοδότηση έγινε όπως πρέπει, αν πληρούσε τις προϋποθέσεις και για τη λειτουργία του εργοστασίου αλλά και για τις εγκαταστάσεις και αν υπήρξε ολιγωρία από την πλευρά των δημοσίων υπηρεσιών.

Από Δευτέρα εκ νέου οι έρευνες

Οι έρευνες θα ξεκινήσουν εκ νέου όταν σβήσει πλήρως η φωτιά και ακολούθως θα γίνει εκσκαφή σε ένα μήκος περίπου 25 μέτρων πίσω από το εργοστάσιο, ώστε να βγουν στην επιφάνεια οι σωλήνες.

Οι εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει έντονη οσμή αερίου πολύ πτριν την έκρηξη χωρίς ωστόσο να εισακουστούν, με αποτέλεσμα την έκρηξη που σκόρπισε τον θάνατο, σκοτώνοντας πέντε εργαζόμενες.

«Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» ανέφερε στο ΕΡΤnews o Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.