Για τις επιπτώσεις που είχε η κακοκαιρία Daniel στο υπέδαφος του εργοστασίου της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και κατ’ επέκταση στο δίκτυο σωληνώσεων, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο Open ο δικαστικός πραγματογνώμονας της Πυροσβεστικής, Δημήτρης Λιότσιος, θέτοντας ταυτόχρονα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το αν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Όπως ανέφερε, στην υπόθεση αυτή είναι κρίσιμο να διερευνηθούν τα αίτια πιθανής διάβρωσης ή διάτρησης των σωληνώσεων. «Πρέπει να εξεταστεί αν η συσσώρευση υπόγειων υδάτων συνέβαλε στη μεταβολή των δεδομένων, είτε μέσω διάβρωσης του υπόγειου δικτύου είτε μέσω διάτρησης που προκλήθηκε από καθίζηση του εδάφους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λιότσιος επισήμανε ακόμη ότι από τις πρώτες ημέρες μετά την έκρηξη έχουν εντοπιστεί σοβαρές πλημμέλειες και ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας. Όπως τόνισε, οι αδήλωτες δεξαμενές προπανίου, αλλά και οι καταγγελίες εργαζομένων για έντονη οσμή αερίου που δεν ελήφθησαν υπόψη, καταδεικνύουν μια αλληλουχία παραλείψεων που είχε τραγικές συνέπειες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι «όλα εξετάζονται», διευκρινίζοντας πως με την ολοκλήρωσή της θα αποσαφηνιστεί, μεταξύ άλλων, αν οι δεξαμενές ήταν δηλωμένες ή όχι. «Τις απαντήσεις για όλα αυτά θα μας τις δώσει η δικογραφία» υποστήριξε.

Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές για την τοποθέτηση των δεξαμενών και υπογράμμισε την ανάγκη να ελεγχθούν διεξοδικά όλες οι υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες.