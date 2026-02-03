Βιολάντα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Τρίκαλα για τη φονική έκρηξη - «Να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη»

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων στον κλάδο τροφίμων και ποτών έξω από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη «Βιολάντα».

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πανελλήνιας απεργίας που έχει κηρύξει για σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών.

«Απαιτούμε να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη να αποκαλυφτούν τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα» αναφέρουν οι εργαζόμενοι στην ανακοίνωσή τους. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκεται και η Ομοσπονδία Τυροκόμων, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη στο «έγκλημα», όπως το χαρακτηρίζουν, που κόστισε της ζωή σε πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Γάλακτος-Τροφίμων, ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται:

-Στον Βόλο, 6.30 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας

– Στα Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

– Στην Ηγουμενίτσα, 11 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι:

Να αποδοθούν άμεσα όλες οι ευθύνες για το νέο “εργοδοτικό έγκλημα”

Να ληφθούν άμεσα όλα εκείνα τα μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων.

Μέτρα ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (μισθό, ΔΠΥ), με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης.

Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, με ευθύνη της εργοδοσίας και ουσιαστικό, ολοκληρωμένο έλεγχο από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (ΣΕΠΕ).

Αποφασιστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής της Επιθεώρησης Εργασίας και όλων των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους σε όλη τη χώρα. Προσανατολισμός των επιθεωρήσεων στην αποκλειστική εργοδοτική ευθύνη για την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου.

Δημιουργία κρατικού Σώματος Τεχνικών Ασφάλειας & Γιατρών Εργασίας καθώς και υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, ενταγμένων αποκλειστικά στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Κατάργηση των ΕΞΥΠΠ και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο της ΥΑΕ.

Κάλυψη όλων χώρων εργασίας με υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας να λειτουργεί αναβαθμισμένη ως κρατική υπηρεσία και όχι με τον μανδύα της δήθεν Ανεξάρτητης Αρχής, με την εκάστοτε κυβέρνηση να είναι υπόλογη στους εργαζόμενους για τις πράξεις και τις παραλείψεις της.