«Βιώσαμε ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου»: Νέο ξέσπασμα της Αφροδίτης Νέστορα

Καλεσμένη στον ραδιοφωνικό σταθμό 102 Fm της ΕΡΤ3 βρέθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, παραχωρώντας μια συνέντευξη-κατάθεση ψυχής. Μετά τη φονική έκρηξη της 1ης Ιουλίου στην πυλωτή της πολυκατοικίας της, η οποία στοίχισε τη ζωή στην αγαπημένη της μητέρα, Βάγια, η κ. Νέστορα έσπασε τη σιωπή της στο κρατικό ραδιόφωνο.

Η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση πως βρέθηκε στο στόχαστρο των τρομοκρατών αποκλειστικά εξαιτίας της συμμετοχής της στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, αποκάλυψε στους ακροατές του σταθμού τα ερωτήματα που θα έθετε στους δράστες, εάν ποτέ βρισκόταν πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους. Εκτός από την ανείπωτη θλίψη για την απώλεια, η πολιτεύτρια μίλησε και για την προσωπική της μάχη, καθώς η κατάσταση της υγείας της απαιτεί έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο μέχρι την πλήρη ανάρρωση.

Αναφερόμενη στον εφιάλτη που άλλαξε για πάντα τη ζωή της, προχώρησε στην εξής συγκλονιστική δήλωση:

«Βιώσαμε ένα πραγματικά τραγικό γεγονός, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου. Δεν εύχομαι σε κανέναν να βιώσει αυτό που βιώσαμε ως οικογένεια».